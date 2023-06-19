AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları, 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Haziran ayının sonuna yaklaşılırken AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu gündemdeki yerini aldı. Dersleri geçip geçemediklerini merak eden binlerce öğrenci AÖF final sonuçları sorgulama ekranı ziyaretlerine başladı. Final sınavı sonuçları AÖS sistemi üzerinden öğrenilecek oluop başarısız olan öğrenciler yaz okulu kayıtlarını beklemeye koyulacak. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen tüm detaylar…