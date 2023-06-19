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Haberler Fotohaber AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.06.2023 23:51 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 23:51

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları, 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Haziran ayının sonuna yaklaşılırken AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu gündemdeki yerini aldı. Dersleri geçip geçemediklerini merak eden binlerce öğrenci AÖF final sonuçları sorgulama ekranı ziyaretlerine başladı. Final sınavı sonuçları AÖS sistemi üzerinden öğrenilecek oluop başarısız olan öğrenciler yaz okulu kayıtlarını beklemeye koyulacak. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen tüm detaylar…

AÖF sınav sonuçları sorgulama 2023: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu gündemdeki yerini koruyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 3-11 Haziran 2023 tarihlerinde tamamlandı. Şimdi ise gözler sınav sonuçları için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Söz konusu sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden erişim sağlanacak. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte AÖS ekranı ile 2023 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

AÖF sınav sonuçları sorgulama 2023: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF Bahar dönemi final sınavları, 3-4 Haziran ile 10-11 Haziran tarihlerinde tamamlandı.

Sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ancak Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

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AÖF sınav sonuçları sorgulama 2023: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçlar, genellikle 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor.

Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 25 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

AÖF sınav sonuçları sorgulama 2023: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları sorgulama 2023: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

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