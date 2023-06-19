AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu gündemdeki yerini koruyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 3-11 Haziran 2023 tarihlerinde tamamlandı. Şimdi ise gözler sınav sonuçları için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Söz konusu sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden erişim sağlanacak. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte AÖS ekranı ile 2023 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…