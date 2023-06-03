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Haberler Fotohaber AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.06.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 06:57

AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 3 Haziran bugün çevrimiçi olarak başlayan sınavlar bu hafta sonu ve gelecek hafta sonu devam edecek. Sınavlara katılım sağlayan adaylar AÖF final sınavı sonuçları ile bu dönemi kapatacak ve bir üst sınıfa atlayacaklar. Bu noktada sınava katılan öğrenciler AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' internet adresinden sorgulanabilecek. Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 AÖF final sonuçları sorgulama AÖS ekranı…

AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınavı sonuç araştırmaları devam ediyor. Sınava katılım sağlayan adayların gözü sınav sonuçlarının açıklanacağı AÖF sonuç sorgulama ekranı AÖS'te. 3-4 Haziran ve 11-12 Haziran tarihleri arasında iki hafta sonu düzenlenen sınava online olarak katılım sağlanıyor. Vize ve final sınavı ortalamalarına göre elde ettikleri başarı puanı sonrası geçme notunu aşan öğrenciler dönemi tamamlarken, diğerleri bütünleme ve yaz okulu sınavlarına girecek. Bu noktada AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Peki, 2023 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, merak edilenler…

AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF Bahar dönemi final sınavları, 3-4 Haziran ile 10-11 Haziran tarihlerinde düzenleniyor. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruluyor ve 30'ar dakika sınav süresi veriliyor.

Söz konusu sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek. Ancak henüz Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçlar, genellikle 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor.

Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 25 Şubat tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

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