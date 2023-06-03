Giriş Tarihi: 03.06.2023 06:55
Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
06:57
AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 3 Haziran bugün çevrimiçi olarak başlayan sınavlar bu hafta sonu ve gelecek hafta sonu devam edecek. Sınavlara katılım sağlayan adaylar AÖF final sınavı sonuçları ile bu dönemi kapatacak ve bir üst sınıfa atlayacaklar. Bu noktada sınava katılan öğrenciler AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' internet adresinden sorgulanabilecek. Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 AÖF final sonuçları sorgulama AÖS ekranı…