AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınavı sonuç araştırmaları devam ediyor. Sınava katılım sağlayan adayların gözü sınav sonuçlarının açıklanacağı AÖF sonuç sorgulama ekranı AÖS'te. 3-4 Haziran ve 11-12 Haziran tarihleri arasında iki hafta sonu düzenlenen sınava online olarak katılım sağlanıyor. Vize ve final sınavı ortalamalarına göre elde ettikleri başarı puanı sonrası geçme notunu aşan öğrenciler dönemi tamamlarken, diğerleri bütünleme ve yaz okulu sınavlarına girecek. Bu noktada AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Peki, 2023 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, merak edilenler…