Giriş Tarihi: 01.11.2023 03:20 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 03:20

AÖF sınav tarihleri takvimi paylaşıldı! 2023-2024 Anadolu Üniversitesi güz dönemi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme işlemleri, 18 Ekim 2023 tarihinde tamamlandı. Ön lisans ve lisans eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler, AÖF güz dönemi ara ve final sınavları için geri sayıma geçti. Bu noktada bir yandan sınav hazırlıklarını sürdüren AÖF öğrencileri, bir yandan da AÖF sınav tarihleri araştırması yapıyor. AÖF sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılan 2023-2024 akademik takvim ile belli oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, 2023-2024 Anadolu Üniversitesi akademik takvimi ile AÖF sınav tarihleri…