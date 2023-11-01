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Haberler Fotohaber AÖF sınav tarihleri takvimi paylaşıldı! 2023-2024 Anadolu Üniversitesi güz dönemi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 01.11.2023 03:20 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 03:20

AÖF sınav tarihleri takvimi paylaşıldı! 2023-2024 Anadolu Üniversitesi güz dönemi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme işlemleri, 18 Ekim 2023 tarihinde tamamlandı. Ön lisans ve lisans eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler, AÖF güz dönemi ara ve final sınavları için geri sayıma geçti. Bu noktada bir yandan sınav hazırlıklarını sürdüren AÖF öğrencileri, bir yandan da AÖF sınav tarihleri araştırması yapıyor. AÖF sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılan 2023-2024 akademik takvim ile belli oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, 2023-2024 Anadolu Üniversitesi akademik takvimi ile AÖF sınav tarihleri…

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri takvimi!

AÖF sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim'de sona ermişti. Kasım ayına girilmesiyle beraber lisans veya ön lisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler, AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri araştırması yapmaya başladı. Öğrencilerine her bir dönem için ara sınav ve dönem sonu sınavı uygulayan Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı AÖF sınav takvimini yayınladı. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi ve ayrıntılı bilgiler…

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri takvimi!

AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023-2024

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2023-2024 öğretim yılı güz ve bahar dönemi sınav takvimi yayınlandı. Böylece Anadolu Üniversitesi ara sınav ve dönem sonu final sınavı tarihleri belli oldu.

Açıköğretim Fakültesi bir eğitim döneminde öğrencilere ara sınav ve dönem sonu sınavları düzenliyor. Ara sınavlar vize, dönem sonu sınavları ise final olarak biliniyor.

Anadolu Üniversitesi, telafi veya bütünleme sınavı yapmamaktadır. Başarısız olan öğrencilerin, dönem sonunda yaz okulu sınavlarına katılmaları gerekmektedir.

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AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri takvimi!

Bu yıl, güz dönemi ara sınavları 09-10 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak. Final sınavları ise 21-21 Ocak'ta düzenlenecek. İşte, güncel sınav tarihleri;

Güz Dönemi ara (vize) sınavları: 09-10 Aralık 2023

Güz Dönemi dönem sonu (final) sınavları: 20- 21 Ocak 2024

Bahar Dönemi ara sınavları: 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi dönem sonu sınavları: 25-26 Mayıs 2024

Yaz Okulu Sınavı: 17 Ağustos 2024

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri takvimi!

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

Anadolu Üniversitesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından bahar dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavlarını online olarak gerçekleştirmişti.

AÖF yaz okulu sınavları ise yüz yüze okul ortamında yapılmıştı.

Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı Açıköğretim sınavları yüz yüze düzenlenecek.

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri takvimi!

AÖF'TE CANLI DERS UYGULAMASI BAŞLADI

Anadolu Üniversitesi canlı ders uygulaması başladı. Öğrenciler canlı yayınlanacak dersleri eKampüs'te yer alan canlı ders takviminden öğrenebilirler.

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