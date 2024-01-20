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Haberler Fotohaber AÖF SINAV SAATİ, süresi, oturumları... 2023-2024 Açıköğretim AÖF final sınavları saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Giriş Tarihi: 20.01.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 09:38

AÖF SINAV SAATİ, süresi, oturumları... 2023-2024 Açıköğretim AÖF final sınavları saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Bu hafta sonu gerçekleşen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları için adaylar hazırlıklarını tamamladı. Önlisans ve lisans eğitimlerini açıktan tamamlayan adaylar; AÖF final sınav saati, süresi ve soru sayısı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 20-21 Ocak tarihlerinde yapılacak sınav oturumları gündemde. Peki AÖF sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika kaç soru? İşt, detaylar...

AÖF SINAV SAATİ, süresi, oturumları... 2023-2024 Açıköğretim AÖF final sınavları saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Açıköğretim AÖF final sınavları 20-21 Ocak tarihlerinde gerçekleşiyor. 2023-2024 akademik takvimi ile takip edilen süreçte yarıyıl sonu sınavları gündemde. AÖF sınav saati ve oturumlarını öğrenmek isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi duyurularına odaklandı. Peki; AÖF sınavları saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç soru kaç dakika? İşte, detaylar...

AÖF SINAV SAATİ, süresi, oturumları... 2023-2024 Açıköğretim AÖF final sınavları saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

AÖF SINAV YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı sınav giriş belgeleri yayımlandı!

Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖF SINAV SAATİ, süresi, oturumları... 2023-2024 Açıköğretim AÖF final sınavları saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak tarihinde belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

AÖF SINAV SAATİ, süresi, oturumları... 2023-2024 Açıköğretim AÖF final sınavları saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi AÖF final sınavları 20 Ocak cumartesi günü saat 09:30'da başlaması bekleniyor.

AÖF SINAV SAATİ, süresi, oturumları... 2023-2024 Açıköğretim AÖF final sınavları saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

AÖF KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek.

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