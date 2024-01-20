Giriş Tarihi: 20.01.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
09:38
AÖF SINAV SAATİ, süresi, oturumları... 2023-2024 Açıköğretim AÖF final sınavları saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Bu hafta sonu gerçekleşen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları için adaylar hazırlıklarını tamamladı. Önlisans ve lisans eğitimlerini açıktan tamamlayan adaylar; AÖF final sınav saati, süresi ve soru sayısı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 20-21 Ocak tarihlerinde yapılacak sınav oturumları gündemde. Peki AÖF sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika kaç soru? İşt, detaylar...