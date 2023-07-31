AÖF sınavsız 2. üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023-2024 AÖF, AUZEF ve ATA AÖF sınavsız 2. üniversite kayıt tarihleri!

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ATA AÖF) SINAVSIZ 2. ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2023-2024 eğitim öğretim dönemi sınavsız ikinci üniversite ön kayıtları, 05 Haziran - 01 Ekim tarihleri arasında alınacak.

İkinci üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin) kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerin öncelikle ''İkinci Üniversite Kayıt Sayfası'' üzerinden ön kayıt işlemlerini yapmaları gerekecek.

28 Ağustos - 01 Ekim tarihleri arasında T.C. Kimlik Numarası ile Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankası şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla güz yaryılı materyal ücreti yatırılacak. Kesin kayıtlar Fakülte tarafından yapılacak.