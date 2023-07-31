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Haberler Fotohaber AÖF sınavsız 2. üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023-2024 AÖF, AUZEF ve ATA AÖF sınavsız 2. üniversite kayıt tarihleri!
Giriş Tarihi: 31.07.2023 13:33 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 13:33

AÖF sınavsız 2. üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023-2024 AÖF, AUZEF ve ATA AÖF sınavsız 2. üniversite kayıt tarihleri!

AÖF, AUZEF ve ATA AÖF sınavsız 2. üniversite kayıt tarihleri takvimi yeni eğitim öğretim dönemine kısa süre kala gündemdeki yerini aldı. Sınavsız ikinci üniversite okumak isteyen ön lisans veya lisans öğrencileri veya mezun adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı Açıköğretim Fakültesi sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Peki, AÖF sınavsız 2. üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF, AUZEF ve ATA AÖF sınavsız 2. üniversite kayıt tarihleri

AÖF sınavsız 2. üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023-2024 AÖF, AUZEF ve ATA AÖF sınavsız 2. üniversite kayıt tarihleri!

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldı. Bu noktada sınavsız ikinci üniversite okumak isteyen öğrenciler Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınavsız 2. üniversite kayıt tarihleri araştırmasına çıktı. AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri herhangi bir yükseköğretim kurumundan eğitim alarak mezun olanların da gündeminde. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2023-2024 sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri takvimi yayınlandı. Peki, AÖF sınavsız 2. üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte 2023-2024 AÖF, AUZEF ve ATA AÖF sınavsız 2. üniversite kayıt tarihleri ve şartları hakkında merak edilenler...

AÖF sınavsız 2. üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023-2024 AÖF, AUZEF ve ATA AÖF sınavsız 2. üniversite kayıt tarihleri!

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAVSIZ 2. ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2023-2024 eğitim öğretim dönemi kayıtları, 21 Ağustos - 16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖSYS Yeni Kayıt ve Ek Yerleştirme - Dikey Geçiş ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

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AÖF sınavsız 2. üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023-2024 AÖF, AUZEF ve ATA AÖF sınavsız 2. üniversite kayıt tarihleri!

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ATA AÖF) SINAVSIZ 2. ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2023-2024 eğitim öğretim dönemi sınavsız ikinci üniversite ön kayıtları, 05 Haziran - 01 Ekim tarihleri arasında alınacak.

İkinci üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin) kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerin öncelikle ''İkinci Üniversite Kayıt Sayfası'' üzerinden ön kayıt işlemlerini yapmaları gerekecek.

28 Ağustos - 01 Ekim tarihleri arasında T.C. Kimlik Numarası ile Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankası şubeleri ya da internet bankacılığı aracılığıyla güz yaryılı materyal ücreti yatırılacak. Kesin kayıtlar Fakülte tarafından yapılacak.

AÖF sınavsız 2. üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023-2024 AÖF, AUZEF ve ATA AÖF sınavsız 2. üniversite kayıt tarihleri!

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (AUZEF) SINAVSIZ 2. ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AUZEF) 2023-2024 eğitim öğretim yılı sınavsız ikinci üniversite kayıtları, 07 Ağustos – 07 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AUZEF ikinci üniversite kayıtları için başvurular, ilgili tarihler arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihi yaparak tamamlanacak.

AÖF sınavsız 2. üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023-2024 AÖF, AUZEF ve ATA AÖF sınavsız 2. üniversite kayıt tarihleri!
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