AÖF sınavsız 2. üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2023-2024 AÖF, AUZEF ve ATA AÖF sınavsız 2. üniversite kayıt tarihleri!

AÖF, AUZEF ve ATA AÖF sınavsız 2. üniversite kayıt tarihleri takvimi yeni eğitim öğretim dönemine kısa süre kala gündemdeki yerini aldı. Sınavsız ikinci üniversite okumak isteyen ön lisans veya lisans öğrencileri veya mezun adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı Açıköğretim Fakültesi sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Peki, AÖF sınavsız 2. üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF, AUZEF ve ATA AÖF sınavsız 2. üniversite kayıt tarihleri…