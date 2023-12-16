AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Güz Yarıyılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları AÖS öğrenci bilgi sistemi üzerinde araştırılmaya başladı. 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen güz yarıyılı ara sınavları tamamlandı ve öğrenciler finallere hazırlanıyor. Final sınavları öncesinde puanlarını öğrenmek isteyenler vize sonuçlarına odaklandı. AÖF sonuçları açıklandı mı sorusu aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfasına yöneltiliyor. AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? İşte, son durum…