AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Güz Yarıyılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları sorgulama

AÖF sonuçları sorgulama sayfası gündemden düşmüyor. Açıktan önlisans ve lisans bölümlerini bitirmek isteyen öğrenciler Anadolu Üniversitesi akademik takvimi ile hareket ediyor. Güz döneminin ara sınavları gerçekleşti. Puan hesaplama işlemleri başladı. Öğrenciler sık sık AÖS üzerinden sınav sonucu araştırmalarına devam ediyor. Peki; AÖF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, AÖF sonuçları 2023 son durum...