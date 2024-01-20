Giriş Tarihi: 20.01.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
09:48
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) SORU VE CEVAPLARI || Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav cevap anahtarı yayımlandı mı?
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav soru ve cevap anahtarı öğrenciler tarafından yakın takibe alındı. 20-21 Ocak tarihlerinde uygulanacak olan sınavlara katılım sağlayacak olan binlerce aday, sınav sonrasında cevap anahtarı ne zaman yayımlanır sorusuna yanıt arıyor. Peki, Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? İşte, detaylar!