Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) SORU VE CEVAPLARI || Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav cevap anahtarı yayımlandı mı?

AÖF final sınavlarında geri sayım son buldu! Binlerce aday 20 Ocak tarihi itibarıyla sınavlara katılım sağlıyor. Sınav bitiminde yapılan soru ve cevapları karşılaşmak için cevap anahtarı araştırması yapan adaylar, ne zaman yayımlanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?