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Haberler Fotohaber Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) SORU VE CEVAPLARI || Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav cevap anahtarı yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.01.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 09:48

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) SORU VE CEVAPLARI || Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav cevap anahtarı yayımlandı mı?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav soru ve cevap anahtarı öğrenciler tarafından yakın takibe alındı. 20-21 Ocak tarihlerinde uygulanacak olan sınavlara katılım sağlayacak olan binlerce aday, sınav sonrasında cevap anahtarı ne zaman yayımlanır sorusuna yanıt arıyor. Peki, Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? İşte, detaylar!

Açık Öğretim Fakültesi AÖF SORU VE CEVAPLARI || Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav cevap anahtarı yayımlandı mı?

AÖF final sınavlarında geri sayım son buldu! Binlerce aday 20 Ocak tarihi itibarıyla sınavlara katılım sağlıyor. Sınav bitiminde yapılan soru ve cevapları karşılaşmak için cevap anahtarı araştırması yapan adaylar, ne zaman yayımlanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

Açık Öğretim Fakültesi AÖF SORU VE CEVAPLARI || Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav cevap anahtarı yayımlandı mı?

AÖF FİNAL SINAVLARI BAŞLADI!

Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak tarihinde uygulanıyor.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştiriliyor.

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Açık Öğretim Fakültesi AÖF SORU VE CEVAPLARI || Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav cevap anahtarı yayımlandı mı?

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

AÖF sınavı cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. En kısa sürede açıklanması ön görülen sınav soru ve cevapları açıklanması halinde haberimize eklenecektir.

Açık Öğretim Fakültesi AÖF SORU VE CEVAPLARI || Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav cevap anahtarı yayımlandı mı?

AÖF SINAV TARİHLERİ 2024

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024

Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024

Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024

Açık Öğretim Fakültesi AÖF SORU VE CEVAPLARI || Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınav cevap anahtarı yayımlandı mı?
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