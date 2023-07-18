AÖF TABAN PUANLARI 2023 || 2 ve 4 yıllık Açıköğretim bölümleri AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteyi açıktan bitirmek isteyen adayların gündeminde AÖF taban puanları ve başarı sıralamaları 2023 yer alıyor. İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri taban puanları araştırılıyor. Özellikle tercih dönemlerinde en çok merak edilen soruların başında, "Açıköğretim fakültesi hangi üniversitelerde var?" sorusu geliyor. 2 ve 4 yıllık AÖF 2023 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları sizin için bir araya getirdik. İşte, 2023 AÖF taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
|EA
|500+13
500+13
500+13
500+13
|513
513
513
513
|478.510
458.000
442.557
364.000
|236,87018
267,86320
261,14935
262,14837
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)
|EA
|500+13
200+5
400+10
750+19
|19
205
82
78
|Dolmadı
965.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
209,93255
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Felsefe (Açıköğretim)
|EA
|400+10
250+7
400+10
750+19
|69
257
135
106
|Dolmadı
968.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
209,45413
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|1000+25
800+20
1000+25
1000+25
|181
820
794
541
|Dolmadı
956.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
211,54958
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İktisat (Açıköğretim)
|EA
|400+10
200+5
400+10
1500+38
|64
205
167
163
|Dolmadı
913.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,44567
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İktisat (Açıköğretim)
|EA
|150+4
—
—
—
|17
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
|EA
|800+20
700+18
1000+25
2000+50
|291
718
637
562
|Dolmadı
862.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
220,94685
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
(İngilizce)
|EA
|150+4
—
—
—
|46
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Maliye (Açıköğretim)
|EA
|500+13
300+8
500+13
2000+50
|70
308
232
188
|Dolmadı
926.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
215,15614
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|1600+40
1750+44
1750+44
1500+38
|788
1.794
1794
1538
|Dolmadı
792.000
742.984
609.000
|Dolmadı
227,04681
227,50391
232,18138
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|900+23
900+23
1000+25
2000+50
|301
923
828
821
|Dolmadı
941.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
213,54252
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(İngilizce)
|EA
|150+4
—
—
—
|14
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Sosyoloji (Açıköğretim)
|EA
|1000+25
1000+25
1000+25
2000+50
|282
1.025
932
911
|Dolmadı
932.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
214,56011
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
|EA
|600+15
400+10
500+13
2000+50
|82
410
321
312
|Dolmadı
950.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
212,37175
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
|EA
|150+4
—
—
—
|30
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
|EA
|400+10
300+8
500+13
1000+25
|117
308
265
273
|Dolmadı
857.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
221,43015
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
|EA
|600+15
600+15
800+20
1000+25
|208
615
531
511
|Dolmadı
876.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
219,80619
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı
(Açıköğretim)
|SÖZ
|400+10
—
—
—
|410
—
—
—
|507.989
—
—
—
|228,57150
—-
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Açıköğretim)
|SÖZ
|2500+63
2500+63
2750+69
2500+63
|2563
2.563
2819
2563
|558.809
639.000
630.867
549.000
|209,68527
231,67387
247,25893
253,38959
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)
|Tarih
(Açıköğretim)
|SÖZ
|2400+60
3000+75
3000+75
2500+63
|1091
2.313
3075
2563
|Dolmadı
—
820.768
716.000
|Dolmadı
—
223,68743
236,94280
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Açıköğretim)
|SÖZ
|2800+70
4000+100
4000+100
3000+75
|1195
2.613
3846
3075
|Dolmadı
—
Dolmadı
749.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
233,81726
2 YILLIK AÖF BÖLÜMLERİ
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Adalet
(Açıköğretim)
|TYT
|900+23
1700+43
|923
1.743
|273,77697
270,38823
|546.743
713.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim-Ücretli)
|TYT
|1000+25
1100+28
|1025
1128
|257,23487
260,17623
|710.125
815.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15
—
|615
—
|252,66150
—
|762.394
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim-Ücretli)
|TYT
|1200+30
1500+38
|1230
1538
|243,90832
246,63060
|866.036
966.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(Açıköğretim-Ücretli)
|TYT
|250+7
200+5
|257
205
|242,44366
249,15529
|883.283
937.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|1200+30
1500+38
|1230
1538
|240,76077
237,10454
|902.838
1.079.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)
|TYT
|2800+70
3000+75
|2870
3075
|233,02218
236,53720
|993.928
1.086.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama
(Açıköğretim-Ücretli)
|TYT
|1200+30
1300+33
|1230
1333
|230,00779
232,10915
|1.031.151
1.141.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(Açıköğretim)
|TYT
|800+20
800+20
|820
820
|229,29801
226,11165
|1.040.104
1.218.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Spor Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13
600+15
|513
615
|227,57883
226,30871
|1.062.108
1.216.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)
|TYT
|1700+43
1800+45
|1743
1845
|225,72292
219,14185
|1.086.478
1.312.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|İlahiyat
(Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim)
|TYT
|300+8
500+13
|308
513
|225,47341
225,14215
|1.089.817
1.231.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Tarım Teknolojisi
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15
700+18
|615
718
|222,69315
216,67079
|1.126.976
1.345.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10
400+10
|410
410
|221,51492
214,32165
|1.143.120
1.377.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|1100+28
1200+30
|1128
1230
|220,05708
218,45970
|1.162.616
1.321.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Aşçılık
(Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
1700+43
|1538
1743
|217,11015
213,03677
|1.201.924
1.394.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Lojistik
(Açıköğretim)
|TYT
|850+22
900+23
|872
9+23
|217,10611
215,63043
|1.201.971
1.359.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15
—
|615
—
|215,85175
—
|1.218.695
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Dış Ticaret
(Açıköğretim)
|TYT
|900+23
1000+25
|923
1025
|215,74898
208,85638
|1.220.113
1.452.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|1400+35
1500+38
|1435
1538
|214,57803
211,44784
|1.236.119
1.416.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
(Açıköğretim)
|TYT
|200+5
200+5
|205
205
|213,93089
207,36526
|1.245.126
1.473.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10
400+10
|4010
4010
|213,36161
205,80514
|1.253.273
1.496.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Açıköğretim)
|TYT
|1450+37
1500+38
|1487
1538
|212,44744
207,37186
|1.266.001
1.473.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10
500+13
|410
513
|212,34716
208,61597
|1.267.391
1.456.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10
400+10
|410
410
|212,20081
212,69362
|1.269.444
1.399.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Açıköğretim)
|TYT
|1400+35
1500+38
|1435
1538
|211,34929
208,23023
|1.281.496
1.461.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1000+25
|1025
1.025
|208,40383
203,30575
|1.324.893
1.531.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Kültürel Miras ve Turizm
(Açıköğretim)
|TYT
|300+8
300+8
|308
38
|206,59887
202,55029
|1.352.131
1.542.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Medya ve İletişim
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13
400+10
|513
410
|206,54404
206,30312
|1.352.943
1.488.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(Açıköğretim)
|TYT
|650+17
700+18
|667
718
|206,53361
206,34253
|1.353.122
1.488.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15
600+15
|615
615
|206,22679
206,05606
|1.357.768
1.492.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13
400+10
|513
410
|204,46048
205,24736
|1.384.844
1.504.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Marka İletişimi
(Açıköğretim)
|TYT
|450+12
500+13
|462
513
|200,75265
197,63103
|1.441.774
1.612.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim)
|TYT
|2550+64
2500+63
|2614
2563
|199,96977
199,36017
|1.453.767
1.588.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Sosyal Medya Yöneticiliği
(Açıköğretim)
|TYT
|1100+28
1000+25
|1128
1025
|199,91150
197,75838
|1.454.605
1.610.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
(Açıköğretim)
|TYT
|5700+143
6000+150
|5843
6.150
|199,38987
201,49896
|1.462.697
1.558.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|3400+85
3400+85
|3485
3485
|198,39741
194,37938
|1.477.686
1.654.000