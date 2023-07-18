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Haberler Fotohaber AÖF TABAN PUANLARI 2023 || 2 ve 4 yıllık Açıköğretim bölümleri AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:17

AÖF TABAN PUANLARI 2023 || 2 ve 4 yıllık Açıköğretim bölümleri AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteyi açıktan bitirmek isteyen adayların gündeminde AÖF taban puanları ve başarı sıralamaları 2023 yer alıyor. İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri taban puanları araştırılıyor. Özellikle tercih dönemlerinde en çok merak edilen soruların başında, "Açıköğretim fakültesi hangi üniversitelerde var?" sorusu geliyor. 2 ve 4 yıllık AÖF 2023 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları sizin için bir araya getirdik. İşte, 2023 AÖF taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…

AÖF TABAN PUANLARI 2023 || 2 ve 4 yıllık Açıköğretim bölümleri AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

AÖF 2023 taban puanları ve başarı sıralaması YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. 2 ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri araştırılıyor. 2023 2 ve 4 yıllık AÖF taban puanları ve başarı sıralaması tercih aşamasındaki adaylar tarafından sorgulanıyor. Açıköğretim Fakültesi hangi üniversitelerde var sorusu yanıt arıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşen YKS'ye giren adaylar tercih işlemlerini yapmadan önce detayları öğrenmek istiyor. İşte, AÖF 2023 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

AÖF TABAN PUANLARI 2023 || 2 ve 4 yıllık Açıköğretim bölümleri AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

AÖF TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI 2023

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 500+13
500+13
500+13
500+13		 513
513
513
513		 478.510
458.000
442.557
364.000		 236,87018
267,86320
261,14935
262,14837
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) EA 500+13
200+5
400+10
750+19		 19
205
82
78		 Dolmadı
965.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
209,93255
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Felsefe (Açıköğretim) EA 400+10
250+7
400+10
750+19		 69
257
135
106		 Dolmadı
968.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
209,45413
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1000+25
800+20
1000+25
1000+25		 181
820
794
541		 Dolmadı
956.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
211,54958
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İktisat (Açıköğretim) EA 400+10
200+5
400+10
1500+38		 64
205
167
163		 Dolmadı
913.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,44567
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İktisat (Açıköğretim) EA 150+4


 17


 Dolmadı


 Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İşletme (Açıköğretim) EA 800+20
700+18
1000+25
2000+50		 291
718
637
562		 Dolmadı
862.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
220,94685
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) İşletme (Açıköğretim)
(İngilizce)		 EA 150+4


 46


 Dolmadı


 Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Maliye (Açıköğretim) EA 500+13
300+8
500+13
2000+50		 70
308
232
188		 Dolmadı
926.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
215,15614
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1600+40
1750+44
1750+44
1500+38		 788
1.794
1794
1538		 Dolmadı
792.000
742.984
609.000		 Dolmadı
227,04681
227,50391
232,18138
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 900+23
900+23
1000+25
2000+50		 301
923
828
821		 Dolmadı
941.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
213,54252
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(İngilizce)		 EA 150+4


 14


 Dolmadı


 Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000+25
1000+25
1000+25
2000+50		 282
1.025
932
911		 Dolmadı
932.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
214,56011
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 600+15
400+10
500+13
2000+50		 82
410
321
312		 Dolmadı
950.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
212,37175
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 150+4


 30


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 400+10
300+8
500+13
1000+25		 117
308
265
273		 Dolmadı
857.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
221,43015
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 600+15
600+15
800+20
1000+25		 208
615
531
511		 Dolmadı
876.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
219,80619
Dolmadı
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Görsel İletişim Tasarımı
(Açıköğretim)		 SÖZ 400+10


 410


 507.989


 228,57150
—-
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Açıköğretim)		 SÖZ 2500+63
2500+63
2750+69
2500+63		 2563
2.563
2819
2563		 558.809
639.000
630.867
549.000		 209,68527
231,67387
247,25893
253,38959
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)		 Tarih
(Açıköğretim)		 SÖZ 2400+60
3000+75
3000+75
2500+63		 1091
2.313
3075
2563		 Dolmadı

820.768
716.000		 Dolmadı

223,68743
236,94280
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(Açıköğretim)		 SÖZ 2800+70
4000+100
4000+100
3000+75		 1195
2.613
3846
3075		 Dolmadı

Dolmadı
749.000		 Dolmadı

Dolmadı
233,81726
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AÖF TABAN PUANLARI 2023 || 2 ve 4 yıllık Açıköğretim bölümleri AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

2 YILLIK AÖF BÖLÜMLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Adalet
(Açıköğretim)		 TYT 900+23
1700+43		 923
1.743		 273,77697
270,38823		 546.743
713.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim-Ücretli)		 TYT 1000+25
1100+28		 1025
1128		 257,23487
260,17623		 710.125
815.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim)		 TYT 600+15
 615
 252,66150
 762.394
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim-Ücretli)		 TYT 1200+30
1500+38		 1230
1538		 243,90832
246,63060		 866.036
966.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma
(Açıköğretim-Ücretli)		 TYT 250+7
200+5		 257
205		 242,44366
249,15529		 883.283
937.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 1200+30
1500+38		 1230
1538		 240,76077
237,10454		 902.838
1.079.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)		 TYT 2800+70
3000+75		 2870
3075		 233,02218
236,53720		 993.928
1.086.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Web Tasarımı ve Kodlama
(Açıköğretim-Ücretli)		 TYT 1200+30
1300+33		 1230
1333		 230,00779
232,10915		 1.031.151
1.141.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(Açıköğretim)		 TYT 800+20
800+20		 820
820		 229,29801
226,11165		 1.040.104
1.218.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Spor Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 500+13
600+15		 513
615		 227,57883
226,30871		 1.062.108
1.216.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)		 TYT 1700+43
1800+45		 1743
1845		 225,72292
219,14185		 1.086.478
1.312.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 İlahiyat
(Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim)		 TYT 300+8
500+13		 308
513		 225,47341
225,14215		 1.089.817
1.231.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Tarım Teknolojisi
(Açıköğretim)		 TYT 600+15
700+18		 615
718		 222,69315
216,67079		 1.126.976
1.345.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 400+10
400+10		 410
410		 221,51492
214,32165		 1.143.120
1.377.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 1100+28
1200+30		 1128
1230		 220,05708
218,45970		 1.162.616
1.321.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Aşçılık
(Açıköğretim)		 TYT 1500+38
1700+43		 1538
1743		 217,11015
213,03677		 1.201.924
1.394.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Lojistik
(Açıköğretim)		 TYT 850+22
900+23		 872
9+23		 217,10611
215,63043		 1.201.971
1.359.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 600+15
 615
 215,85175
 1.218.695
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Dış Ticaret
(Açıköğretim)		 TYT 900+23
1000+25		 923
1025		 215,74898
208,85638		 1.220.113
1.452.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 1400+35
1500+38		 1435
1538		 214,57803
211,44784		 1.236.119
1.416.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
(Açıköğretim)		 TYT 200+5
200+5		 205
205		 213,93089
207,36526		 1.245.126
1.473.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(Açıköğretim)		 TYT 400+10
400+10		 4010
4010		 213,36161
205,80514		 1.253.273
1.496.000
AÖF TABAN PUANLARI 2023 || 2 ve 4 yıllık Açıköğretim bölümleri AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Açıköğretim)		 TYT 1450+37
1500+38		 1487
1538		 212,44744
207,37186		 1.266.001
1.473.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Yerel Yönetimler
(Açıköğretim)		 TYT 400+10
500+13		 410
513		 212,34716
208,61597		 1.267.391
1.456.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 400+10
400+10		 410
410		 212,20081
212,69362		 1.269.444
1.399.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(Açıköğretim)		 TYT 1400+35
1500+38		 1435
1538		 211,34929
208,23023		 1.281.496
1.461.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Açıköğretim)		 TYT 1000+25
1000+25		 1025
1.025		 208,40383
203,30575		 1.324.893
1.531.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Kültürel Miras ve Turizm
(Açıköğretim)		 TYT 300+8
300+8		 308
38		 206,59887
202,55029		 1.352.131
1.542.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Medya ve İletişim
(Açıköğretim)		 TYT 500+13
400+10		 513
410		 206,54404
206,30312		 1.352.943
1.488.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(Açıköğretim)		 TYT 650+17
700+18		 667
718		 206,53361
206,34253		 1.353.122
1.488.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Açıköğretim)		 TYT 600+15
600+15		 615
615		 206,22679
206,05606		 1.357.768
1.492.000
AÖF TABAN PUANLARI 2023 || 2 ve 4 yıllık Açıköğretim bölümleri AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Coğrafi Bilgi Sistemleri
(Açıköğretim)		 TYT 500+13
400+10		 513
410		 204,46048
205,24736		 1.384.844
1.504.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Marka İletişimi
(Açıköğretim)		 TYT 450+12
500+13		 462
513		 200,75265
197,63103		 1.441.774
1.612.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim)		 TYT 2550+64
2500+63		 2614
2563		 199,96977
199,36017		 1.453.767
1.588.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Sosyal Medya Yöneticiliği
(Açıköğretim)		 TYT 1100+28
1000+25		 1128
1025		 199,91150
197,75838		 1.454.605
1.610.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Sosyal Hizmetler
(Açıköğretim)		 TYT 5700+143
6000+150		 5843
6.150		 199,38987
201,49896		 1.462.697
1.558.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 3400+85
3400+85		 3485
3485		 198,39741
194,37938		 1.477.686
1.654.000
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