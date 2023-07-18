Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:17

AÖF TABAN PUANLARI 2023 || 2 ve 4 yıllık Açıköğretim bölümleri AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteyi açıktan bitirmek isteyen adayların gündeminde AÖF taban puanları ve başarı sıralamaları 2023 yer alıyor. İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri taban puanları araştırılıyor. Özellikle tercih dönemlerinde en çok merak edilen soruların başında, "Açıköğretim fakültesi hangi üniversitelerde var?" sorusu geliyor. 2 ve 4 yıllık AÖF 2023 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları sizin için bir araya getirdik. İşte, 2023 AÖF taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…