AÖF TABAN PUANLARI 2023 | 2 ve 4 yıllık Açıköğretim Fakültesi AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar Atatürk, İstanbul, Anadolu Üniversitesi

TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşen YKS sınavı tercih işlemleri 27 Temmuz Perşembe günü başlıyor. Öğrencilik hayatlarına uzaktan devam etmek isteyen öğrenciler 2 ve 4 yıllık Açıköğretim AÖF taban puanları ve başarı sıralaması 2023 araştırıyor. Açıköğretim Fakültesi bölümleri lisans ve ön lisans taban puanları 2023 hakkında araştırmalar sürüyor. İşte, Açıköğretim Fakültesi AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023…