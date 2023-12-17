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Haberler Fotohaber AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 17.12.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 09:51

AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlendi. Sınavların tamamlanmasının ardından AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır sorusu yanıt aramaya başladı. Lisans ve ön lisans eğitimlerine açıktan devam eden binlerce aday, sonuç açıklanma tarihi için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden gelecek son dakika açıklamalarını takip ediyor. Peki, AÖF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023-2024 AÖF sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar.

AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF vize sonuçları açıklanma tarihi için araştırmalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar AÖF sonuçları sorgulama ekranı ziyaretlerine başladı. Toplam 3 oturumda gerçekleştirilen sınavlarda değerlendirme aşamasında 4 yanlış bir doğruyu götürecek. Vize sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki edecek. Peki, Açıköğretim Fakültesi vize sınavı AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023-2024 AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı…

AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 AÖF güz dönemi vize sınavları, 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlendi.

Şimdi sıra sonuçlarda. Konuyla ilgili son dakika AÖF duyuruları takip ediliyor.

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AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vize sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Bu durumda AÖF vize sınavı sonuçlarının 24 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI!
AÖF'ten yapılan açıklamada " Sınav soruları Anadolum eKampüs sistemine yüklenmiştir." ifadeleri kullandı.

AÖF SORULARI CEVAP ANAHTARLARI

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