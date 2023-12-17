AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 17.12.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 09:51

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlendi. Sınavların tamamlanmasının ardından AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır sorusu yanıt aramaya başladı. Lisans ve ön lisans eğitimlerine açıktan devam eden binlerce aday, sonuç açıklanma tarihi için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden gelecek son dakika açıklamalarını takip ediyor. Peki, AÖF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023-2024 AÖF sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar.