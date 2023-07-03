AÖF yaz okulu kayıt ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar, sınav tarihi ne zaman?

AÖF yaz okulu kayıtları başladı son dakika duyurusu bekleniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusu yayınlandı. Duyuruya göre kayıt işlemleri, 3-7 Temmuz tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek. AÖF yaz okulu kayıt 2023 nasıl yapılır, ücreti ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. Derslerinde başarısız olan ya da ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler AÖF yaz okulu kayıt ekranı erişime açıldı duyurusuna kilitlendi. Ders seçimi yapan ve kayıt bedelini ödeyen adaylar altı hafta sürecek eğitim sonrası sınavlara girebilecek. Peki, 2023 AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, kayıt ücreti ne kadar, sınav tarihi ne zaman? İşte, tüm merak edilenler…