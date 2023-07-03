AÖF yaz okulu kayıt ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar, sınav tarihi ne zaman?

AÖF yaz okulu kayıt 2023 nasıl yapılır, ücreti ne kadar sorusu gündemdeki yerini aldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından kayıt süreci ile ilgili bir duyuru yayınlandı. Buna göre, kayıt işlemleri, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve toplam dört gün sürecek. 6 haftalık eğitim sonrası öğrenciler, Ağustos ayında sınava tabii tutulacak. Adaylar en fazla beş dersten sınava katılabilecek olup alınan puanlar final sınavı puanı yerine geçecek. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ücreti ne kadar, sınav tarihi ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, AÖF yaz okulu kayıt ekranı ve sınav takvimi…