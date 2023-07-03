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Haberler Fotohaber AÖF yaz okulu kayıt ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar, sınav tarihi ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 08:11

AÖF yaz okulu kayıt ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar, sınav tarihi ne zaman?

AÖF yaz okulu kayıtları başladı son dakika duyurusu bekleniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusu yayınlandı. Duyuruya göre kayıt işlemleri, 3-7 Temmuz tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek. AÖF yaz okulu kayıt 2023 nasıl yapılır, ücreti ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. Derslerinde başarısız olan ya da ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler AÖF yaz okulu kayıt ekranı erişime açıldı duyurusuna kilitlendi. Ders seçimi yapan ve kayıt bedelini ödeyen adaylar altı hafta sürecek eğitim sonrası sınavlara girebilecek. Peki, 2023 AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, kayıt ücreti ne kadar, sınav tarihi ne zaman? İşte, tüm merak edilenler…

AÖF yaz okulu kayıt 2023 nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, sınav tarihi ne zaman?

AÖF yaz okulu kayıt 2023 nasıl yapılır, ücreti ne kadar sorusu gündemdeki yerini aldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından kayıt süreci ile ilgili bir duyuru yayınlandı. Buna göre, kayıt işlemleri, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve toplam dört gün sürecek. 6 haftalık eğitim sonrası öğrenciler, Ağustos ayında sınava tabii tutulacak. Adaylar en fazla beş dersten sınava katılabilecek olup alınan puanlar final sınavı puanı yerine geçecek. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ücreti ne kadar, sınav tarihi ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, AÖF yaz okulu kayıt ekranı ve sınav takvimi…

AÖF yaz okulu kayıt 2023 nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, sınav tarihi ne zaman?

AÖF YAZ OKULU KAYIT 2023 NASIL YAPILIR, KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu kayıtları ve diğer tüm detaylar şöyle;

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AÖF yaz okulu kayıt 2023 nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, sınav tarihi ne zaman?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt tarihleri belli oldu. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek.

Yaz Okulu kayıt işlemleri; 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de sona erecek.

AÖF yaz okulu kayıt 2023 nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, sınav tarihi ne zaman?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

10 Temmuz'da başlayacak AÖF yaz okulu, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

AÖF yaz okulu kayıt 2023 nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, sınav tarihi ne zaman?

AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacak. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

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