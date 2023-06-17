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Haberler Fotohaber AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 12:08

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 bahar dönemi final sınavları tamamlandı. Sonuçlar için heyecanlı bekleyiş devam ederken bir yandan da AÖF yaz okulu sınavları için araştırmalar yapılıyor. Binlerce aday ise bu noktada "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi? İşte, 2023 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav takvimi ile işlem bilgileri.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu sınav tarihi ve kayıt işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi ile netlik kazandı. Ön lisans ve lisans eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar? 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. AÖF yaz okulu sınavı Ağustos ayında düzenlenecek olup kayıt işlemleri ise Temmuz ayının ilk haftası başlayacak.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak.

10 Temmuz'da başlayacak AÖF yaz okulu, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

10 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?

2022-2023 ÖĞRETİ̇M YILI YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir

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