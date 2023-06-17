AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 bahar dönemi final sınavları tamamlandı. Sonuçlar için heyecanlı bekleyiş devam ederken bir yandan da AÖF yaz okulu sınavları için araştırmalar yapılıyor. Binlerce aday ise bu noktada "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, 2023 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, sınavlar online mı yüz yüze mi? İşte, 2023 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav takvimi ile işlem bilgileri.