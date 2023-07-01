AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından duyuru yayınlandı. Buna göre kayıt işlemleri Temmuz ayında başlayacak ve dört gün sürecek. Öğrenciler, 6 haftalık eğitimin ardından sınava girecek. AÖF yaz okulu sınavları Ağustos ayında düzenlenecek. Yaz okulu sınavı puanı final sınavı puanı yerine geçecek. Peki, AÖF yaz okulu online mı olacak, yüz yüze mi, ne zaman başlıyor ve ücreti ne kadar? İşte, kayıt süreci ve sınavlar ile ilgili merak edilen tüm detaylar…