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Haberler Fotohaber AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 01.07.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 09:38

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu kayıtları için belirlenen tarih yaklaşıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Kayıt Duyurusu yayınlandı. Böylece "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?'' soruları yanıt buldu. Derslerinde başarısız olan ya da ortalamasını yükseltmek isteyen binlerce öğrenci AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi olacak merak ediyor. Sınavlar, altı haftalık eğitimin ardından Ağustos ayında yapılacak. Peki, 2023 AÖF yaz okulu ücreti ne kadar, sınavlar online mı yüz yüze mi? İşte, AÖF yaz okulu kayıt tarihi 2023 ve konu hakkında tüm detaylar haberimizde…

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından duyuru yayınlandı. Buna göre kayıt işlemleri Temmuz ayında başlayacak ve dört gün sürecek. Öğrenciler, 6 haftalık eğitimin ardından sınava girecek. AÖF yaz okulu sınavları Ağustos ayında düzenlenecek. Yaz okulu sınavı puanı final sınavı puanı yerine geçecek. Peki, AÖF yaz okulu online mı olacak, yüz yüze mi, ne zaman başlıyor ve ücreti ne kadar? İşte, kayıt süreci ve sınavlar ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt tarihleri belli oldu. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek.

Yaz Okulu kayıt işlemleri; 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de sona erecek.

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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

10 Temmuz'da başlayacak AÖF yaz okulu, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi?

AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacak. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi?

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecek. 07 Temmuz 2023 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacak.

Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacak. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

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