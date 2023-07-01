AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu kayıtları için belirlenen tarih yaklaşıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Kayıt Duyurusu yayınlandı. Böylece "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?'' soruları yanıt buldu. Derslerinde başarısız olan ya da ortalamasını yükseltmek isteyen binlerce öğrenci AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi olacak merak ediyor. Sınavlar, altı haftalık eğitimin ardından Ağustos ayında yapılacak. Peki, 2023 AÖF yaz okulu ücreti ne kadar, sınavlar online mı yüz yüze mi? İşte, AÖF yaz okulu kayıt tarihi 2023 ve konu hakkında tüm detaylar haberimizde…