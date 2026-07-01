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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? 2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi ve ücret ödeme adımları
Giriş Tarihi: 01.07.2026 16:09
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? 2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi ve ücret ödeme adımları
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yaz okulu kayıt süreci devam ediyor. AÖF yaz okulu kapsamında ders seçimi yapacak öğrenciler, kayıtların son gününü, ödeme işlemlerinin nasıl tamamlanacağını ve yaz okulu sınav tarihini araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek? İşte, 2025-2026 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve ödeme sürecine ilişkin detaylar…