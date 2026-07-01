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Giriş Tarihi: 01.07.2026 16:09

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? 2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi ve ücret ödeme adımları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yaz okulu kayıt süreci devam ediyor. AÖF yaz okulu kapsamında ders seçimi yapacak öğrenciler, kayıtların son gününü, ödeme işlemlerinin nasıl tamamlanacağını ve yaz okulu sınav tarihini araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek? İşte, 2025-2026 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve ödeme sürecine ilişkin detaylar…

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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? 2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi ve ücret ödeme adımları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler için ders seçimi ve kayıt bedeli ödeme işlemleri çevrim içi olarak yürütülüyor. Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için öğrencilerin önce ders seçimini onaylaması, ardından oluşan ödeme bilgisini belirtilen süre içinde yatırması gerekiyor.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? 2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi ve ücret ödeme adımları

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı.

Ders seçimi ve kayıt işlemleri 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 22.00'de sona erecek.

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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? 2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi ve ücret ödeme adımları

AÖF YAZ OKULU ÖDEME İŞLEMLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Yaz okulu için ders seçimini tamamlayan öğrencilerin ödeme işlemlerini de belirtilen tarihler içinde gerçekleştirmesi gerekiyor.

Ödemeler, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 22.30'a kadar yapılabilecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgisi oluşmayacağı için öğrencilerin önce derslerini belirlemesi gerekiyor

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? 2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi ve ücret ödeme adımları

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

AÖF yaz okulu kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle tamamlanıyor.

Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden "Ders Seçim (Ekle-Sil)" ekranına giriş yaparak almak istedikleri dersleri seçebilecek. Ders seçiminin ardından işlem onaylanacak ve ödeme bilgisi oluşturulacak.

Ödeme işlemleri Ziraat Bankası aracılığıyla şu yöntemlerle yapılabilecek:

  • Kredi kartı veya banka kartı
  • İnternet bankacılığı
  • Mobil bankacılık
  • ATM'den kartlı ya da kartsız ödeme
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? 2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi ve ücret ödeme adımları

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak.

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