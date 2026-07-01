AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? 2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi ve ücret ödeme adımları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler için ders seçimi ve kayıt bedeli ödeme işlemleri çevrim içi olarak yürütülüyor. Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için öğrencilerin önce ders seçimini onaylaması, ardından oluşan ödeme bilgisini belirtilen süre içinde yatırması gerekiyor.