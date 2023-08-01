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Haberler Fotohaber AÖF yaz okulu sınavları online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 01.08.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 07:54

AÖF yaz okulu sınavları online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları ile gündemdeki yerini aldı. 7 hafta süren yaz okulu ardından sınava katılacak öğrenciler kalan derslerinden geçmeye çalışacak. AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 3 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen süreçte 2023 AÖF yaz okulu bekleniyor. Tek sınav üzerinden değerlendirilecek ders geçme notu için öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte, tüm merak edilenler…

AÖF yaz okulu sınavları online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Eğitim Öğretim dönemi boyuncu başarısız olunan dersler için sunulan fırsat ile öğrenciler kalan derslerini geçecek ya da not ortalamalarını yükseltmeye çalışacak. AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi duyuruları ile takip edilen süreçte araştırmalar hız kazandı. İşte, 2023 AÖF yaz okulu hakkında tüm merak edilenler...

AÖF yaz okulu sınavları online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

2023 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt süreci sona erdi.

03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayan Yaz Okulu kayıt işlemleri; 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de son buldu.

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşti.

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AÖF yaz okulu sınavları online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

AÖF yaz okulu sınavları online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

10 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF yaz okulu sınavları online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

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