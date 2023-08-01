Giriş Tarihi: 01.08.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 07:54

AÖF yaz okulu sınavları online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları ile gündemdeki yerini aldı. 7 hafta süren yaz okulu ardından sınava katılacak öğrenciler kalan derslerinden geçmeye çalışacak. AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 3 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen süreçte 2023 AÖF yaz okulu bekleniyor. Tek sınav üzerinden değerlendirilecek ders geçme notu için öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte, tüm merak edilenler…