AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu ne zaman 2023, ücreti ne kadar?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, AÖF yaz okulu sınavları online mı yüz yüze mi soruları gündemdeki yerini koruyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav sonuçları açıklandı ve derslerinde başarısız olan ya da ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler AÖF yaz okuluna girerek dönemi daha iyi tamamlamak istiyor. Bu noktada AÖF yaz okulu ücreti 2023 ne kadar sorusu gündemdeki yerini alıyor. Altı haftalık yaz okulu sonucu öğrenciler sınavlara girecek. Peki, AÖF yaz okulu ne zaman 2023? İşte AÖF yaz okulu kayıt tarihi 2023 hakkında detaylar