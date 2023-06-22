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Haberler Fotohaber AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu ne zaman 2023, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 13:49

AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu ne zaman 2023, ücreti ne kadar?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, AÖF yaz okulu sınavları online mı yüz yüze mi soruları gündemdeki yerini koruyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav sonuçları açıklandı ve derslerinde başarısız olan ya da ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler AÖF yaz okuluna girerek dönemi daha iyi tamamlamak istiyor. Bu noktada AÖF yaz okulu ücreti 2023 ne kadar sorusu gündemdeki yerini alıyor. Altı haftalık yaz okulu sonucu öğrenciler sınavlara girecek. Peki, AÖF yaz okulu ne zaman 2023? İşte AÖF yaz okulu kayıt tarihi 2023 hakkında detaylar

AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu ne zaman 2023, ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar sorusu yanıt aramakta. Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ağustos ayında yapılacak. 6 haftalık eğitimden sonra öğrenciler sınava girecek. Yaz okulu sınavı puanı, final sınavı puanı yerine geçecek. Peki, AÖF yaz okulu online mı, ne zaman, ücreti ne kadar? İşte detaylar

AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu ne zaman 2023, ücreti ne kadar?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu ne zaman 2023, ücreti ne kadar?

10 Temmuz'da başlayacak AÖF yaz okulu, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu ne zaman 2023, ücreti ne kadar?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

10 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu ne zaman 2023, ücreti ne kadar?

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

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