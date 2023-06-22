AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu ne zaman 2023, ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar sorusu yanıt aramakta. Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ağustos ayında yapılacak. 6 haftalık eğitimden sonra öğrenciler sınava girecek. Yaz okulu sınavı puanı, final sınavı puanı yerine geçecek. Peki, AÖF yaz okulu online mı, ne zaman, ücreti ne kadar? İşte detaylar