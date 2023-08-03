AÖF yaz okulu sınav duyurusu: Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, online mı, yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu dersleri sürerken şimdilerde binlerce açıköğretim öğrencisi gözünü 6 haftalık sürecin ardından uygulanacak sınava çevirdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları online yani uzaktan olarak gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda "2023 Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuya dair tüm duyurular yakından takip ediliyor. Peki, 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar.