AÖF yaz okulu sınav duyurusu: Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, online mı, yüz yüze mi?

6 hafta sürecek olan eğitimin ardından, öğrenciler 2023 AÖF yaz okulu sınavına giriş yapmaya hazırlanıyor. Anadolu Üniversitesi 2023-2024 Açıköğretim Fakültesi yaz okulu takvimine göre; AÖF yaz okulu eğitim süreci, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos tarihinde sona erecek. Bu kapsamda açıköğretim öğrencileri "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, online mı, yüz yüze mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı tarihi ve tüm detaylar.