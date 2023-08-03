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Haberler Fotohaber AÖF yaz okulu sınav duyurusu: Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, online mı, yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 03.08.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 07:31

AÖF yaz okulu sınav duyurusu: Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, online mı, yüz yüze mi?

6 hafta sürecek olan eğitimin ardından, öğrenciler 2023 AÖF yaz okulu sınavına giriş yapmaya hazırlanıyor. Anadolu Üniversitesi 2023-2024 Açıköğretim Fakültesi yaz okulu takvimine göre; AÖF yaz okulu eğitim süreci, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos tarihinde sona erecek. Bu kapsamda açıköğretim öğrencileri "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, online mı, yüz yüze mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı tarihi ve tüm detaylar.

AÖF yaz okulu sınav duyurusu: Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, online mı, yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu dersleri sürerken şimdilerde binlerce açıköğretim öğrencisi gözünü 6 haftalık sürecin ardından uygulanacak sınava çevirdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları online yani uzaktan olarak gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda "2023 Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuya dair tüm duyurular yakından takip ediliyor. Peki, 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar.

AÖF yaz okulu sınav duyurusu: Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, online mı, yüz yüze mi?

2023 AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgesi erişime açıldı.

Anadolu Üniversitesi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

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AÖF yaz okulu sınav duyurusu: Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, online mı, yüz yüze mi?

2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN BİTECEK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimi ile yaz okulu tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

AÖF yaz okulu sınav duyurusu: Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, online mı, yüz yüze mi?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF yaz okulu sınav duyurusu: Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, online mı, yüz yüze mi?

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

2023 AÖF yaz okulu sınavı online mı yoksa yüz yüze mi yapılacak sorusu, sınava girecek öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Anadolu Üniversitesi'nin sınav giriş belgelerini yayımlamasıyla birlikte AÖF yaz okulu sınavının yüz yüze yapılacağı kesinleşti.

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