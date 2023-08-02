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Haberler Fotohaber AÖF yaz okulu sınavları ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi, nasıl yapılacak? İşte sınav takvimi
Giriş Tarihi: 02.08.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 08:05

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi, nasıl yapılacak? İşte sınav takvimi

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023 eğitim öğretim yılı için araştırılıyor. 10 Temmuz'da başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu dersleri tüm hızıyla devam ediyor. Güz ve bahar dönemi fark etmeksizin derslerinde başarısız olan, ortalamasını yükseltmek veya üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan ders almak isteyen binlerce açıköğretim öğrencisi, toplam altı hafta süren bir eğitim görecek. Sürecin 19 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından ise Ağustos ayında düzenlenecek tek oturumlu sınava katılım sağlanacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak yüz yüze mi, ne zaman yapılacak? İşte, sınav tarihi takvimi ve tüm detaylar…

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak yüz yüze mi merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde lisans veya ön lisans eğitim almakta olan öğrenciler için yaz okulu dersleri devam ediyor. Yayınlanan takvime göre, eğitim süresi 6 hafta olarak belirlendi. 19 Ağustos'ta sona erecek yaz okulu ardından adaylar, belirlenen tarihteki sınava katılım sağlayarak kalan derslerini verecek ya da not ortalamalarını yükseltmeye çalışacak. Tek oturumda düzenlenecek imtihanda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek olup geçme notu 35'tir. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023? İşte, AÖF yaz okulu sınav tarihi 2023 takvimi…

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak yüz yüze mi?

2023 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt süreci sona erdi.

03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayan Yaz Okulu kayıt işlemleri; 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22.00'de son buldu.

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşti.

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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak yüz yüze mi?

2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN BİTECEK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimi ile yaz okulu tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak yüz yüze mi?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak yüz yüze mi?

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

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