AÖF yaz okulu sınavları ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu online mı yüz yüze mi, nasıl yapılacak? İşte sınav takvimi

Giriş Tarihi: 02.08.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 08:05

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023 eğitim öğretim yılı için araştırılıyor. 10 Temmuz'da başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu dersleri tüm hızıyla devam ediyor. Güz ve bahar dönemi fark etmeksizin derslerinde başarısız olan, ortalamasını yükseltmek veya üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan ders almak isteyen binlerce açıköğretim öğrencisi, toplam altı hafta süren bir eğitim görecek. Sürecin 19 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından ise Ağustos ayında düzenlenecek tek oturumlu sınava katılım sağlanacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak yüz yüze mi, ne zaman yapılacak? İşte, sınav tarihi takvimi ve tüm detaylar…