AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2026 AÖF kayıt işlemleri ve ücret ödeme tarihleri

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

AÖF yaz okulu kayıtları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Öğrencilerin kayıt ekranında almak istedikleri dersleri seçmesi ve ardından kayıt bedelini ödemesi gerekecek.

Öğrenciler; kredi kartı veya banka kartı, internet bankacılığı, mobil bankacılık ile Ziraat Bankası ATM'lerinden kartlı ya da kartsız şekilde ödeme yapabilecek.

Yaz okulu ücret ödemeleri, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 22.30'a kadar yapılabilecek. Bu saatin ardından mazeretle kayıt ya da ödeme işlemi kabul edilmeyecek.