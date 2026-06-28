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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2026 AÖF kayıt işlemleri ve ücret ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 28.06.2026 10:32
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2026 AÖF kayıt işlemleri ve ücret ödeme tarihleri
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yaz okulu süreci başlıyor. Başarısız olunan ya da alınmak istenen dersler için yapılacak kayıt işlemlerinde ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesi birlikte tamamlanacak. AÖF yaz okulu için ders seçimi, ödeme ve sınav tarihleri üniversitenin akademik takviminde yer aldı. İşte 2026 AÖF yaz okulu sürecine dair ayrıntılar…