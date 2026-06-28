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Giriş Tarihi: 28.06.2026 10:32

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2026 AÖF kayıt işlemleri ve ücret ödeme tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yaz okulu süreci başlıyor. Başarısız olunan ya da alınmak istenen dersler için yapılacak kayıt işlemlerinde ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesi birlikte tamamlanacak. AÖF yaz okulu için ders seçimi, ödeme ve sınav tarihleri üniversitenin akademik takviminde yer aldı. İşte 2026 AÖF yaz okulu sürecine dair ayrıntılar…

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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2026 AÖF kayıt işlemleri ve ücret ödeme tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusunu yayımladı. Öğrenciler, belirlenen tarihlerde ders seçimi yaparak kayıt bedelini ödeyecek ve yaz okuluna katılım işlemlerini tamamlayacak. AÖF yaz okulu kayıtları çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2026 AÖF kayıt işlemleri ve ücret ödeme tarihleri

AÖF YAZ OKULU KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu kayıt işlemleri, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Kayıt ve ders seçimi süreci, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 22.00'de sona erecek.

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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2026 AÖF kayıt işlemleri ve ücret ödeme tarihleri

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

2025-2026 öğretim yılı AÖF yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak. Sınav tarihi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takviminde yer aldı.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2026 AÖF kayıt işlemleri ve ücret ödeme tarihleri

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

AÖF yaz okulu kayıtları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Öğrencilerin kayıt ekranında almak istedikleri dersleri seçmesi ve ardından kayıt bedelini ödemesi gerekecek.

Öğrenciler; kredi kartı veya banka kartı, internet bankacılığı, mobil bankacılık ile Ziraat Bankası ATM'lerinden kartlı ya da kartsız şekilde ödeme yapabilecek.

Yaz okulu ücret ödemeleri, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 22.30'a kadar yapılabilecek. Bu saatin ardından mazeretle kayıt ya da ödeme işlemi kabul edilmeyecek.

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