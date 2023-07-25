Giriş Tarihi: 25.07.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 09:17

AÖF yaz okulu sınavı online mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı tarihi ne zaman 2023?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF Yaz Okulu sınavı online mı 2023 sorusu gündemdeki yerini tuttu. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonucu YÖK bahar dönemi sınavlarının online olmasına karara verirken, Anadolu Üniversitesi de vize ve final sınavlarını online gerçekleştirdi. 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri de belli oldu. Dönem puanını arttıracaklar veya dönemi başarılı geçmek isteyenler, yaz okulu sınavlarına girebiliyor. Peki, AÖF yaz okulu online mı olacak? İşte konu hakkında detaylar