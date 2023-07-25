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Haberler Fotohaber AÖF yaz okulu sınavı online mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı tarihi ne zaman 2023?
Giriş Tarihi: 25.07.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 09:17

AÖF yaz okulu sınavı online mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı tarihi ne zaman 2023?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF Yaz Okulu sınavı online mı 2023 sorusu gündemdeki yerini tuttu. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonucu YÖK bahar dönemi sınavlarının online olmasına karara verirken, Anadolu Üniversitesi de vize ve final sınavlarını online gerçekleştirdi. 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri de belli oldu. Dönem puanını arttıracaklar veya dönemi başarılı geçmek isteyenler, yaz okulu sınavlarına girebiliyor. Peki, AÖF yaz okulu online mı olacak? İşte konu hakkında detaylar

AÖF yaz okulu sınavı online mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı tarihi ne zaman 2023?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF Yaz Okulu sınavı online mı yüz yüze mi olacak sorusu yanıt arıyor. Dönem puanını arttırmak isteyenler veyahut ortalamada başarısız olduğu için dönemi geçemeyen öğrenciler, yaz okulu sınavında puanlarını arttırmak istiyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı tarihi ne zaman 2023? İşte detaylar

AÖF yaz okulu sınavı online mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı tarihi ne zaman 2023?

2023 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt süreci sona erdi.

03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayan Yaz Okulu kayıt işlemleri; 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de son buldu.

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşti.

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AÖF yaz okulu sınavı online mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı tarihi ne zaman 2023?

2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

AÖF yaz okulu sınavı online mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı tarihi ne zaman 2023?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

10 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF yaz okulu sınavı online mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı tarihi ne zaman 2023?

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

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