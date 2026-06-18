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AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ 2026 | AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:19
AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ 2026 | AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), öğrencileri için beklenen yaz okulu takvimi resmi olarak açıklandı. Öğrencilerin kalan derslerini tamamlamak için beklediği AÖF yaz okulu kayıtları 29 Haziran' da başlıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır ?