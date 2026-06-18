AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ 2026 | AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 yılı yaz okulu takvimini duyurdu. Akademik takvime göre öğrenciler bu yıl ders seçimlerini 29 Haziran'da gerçekleştirecek. Yaz döneminde ders alarak mezuniyet sürecini hızlandırmak veya başarısız olunan dersleri tamamlamak isteyen öğrencilerin gözü kulağı, kayıt ve ders seçimi tarihlerine çevrildi. Toplamda 8 hafta sürecek olan eğitim sonunda öğrenciler Ağustos ayında tek bir sınava girecek.