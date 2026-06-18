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Haberler Fotohaber AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ 2026 | AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:19

AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ 2026 | AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), öğrencileri için beklenen yaz okulu takvimi resmi olarak açıklandı. Öğrencilerin kalan derslerini tamamlamak için beklediği AÖF yaz okulu kayıtları 29 Haziran' da başlıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır ?

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AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ 2026 | AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 yılı yaz okulu takvimini duyurdu. Akademik takvime göre öğrenciler bu yıl ders seçimlerini 29 Haziran'da gerçekleştirecek. Yaz döneminde ders alarak mezuniyet sürecini hızlandırmak veya başarısız olunan dersleri tamamlamak isteyen öğrencilerin gözü kulağı, kayıt ve ders seçimi tarihlerine çevrildi. Toplamda 8 hafta sürecek olan eğitim sonunda öğrenciler Ağustos ayında tek bir sınava girecek.

AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ 2026 | AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

2026 AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 29 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 3 Temmuz Cuma günü saat 22.00'da sona erecek. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek.

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AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ 2026 | AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır?
AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ 2026 | AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF akademik takviminde yer alan bilgilere göre yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ 2026 | AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır?

AÖF YAZ OKULU KAYIT SÜRECİ

Öğrenciler, bilgi sistemi üzerinden almak istedikleri derslerini seçecek, en fazla 5 ders seçme hakları bulunuyor. Ders seçimi onaylandıktan sonra yaz okulu ücretini en geç 3 Temmuz Pazartesi gününe kadar mobil bankacılık, ATM veya sistem üzerinden kredi kartı ile ödenebilecek.

AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ 2026 | AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt işlemleri nasıl yapılır?

DERS SEÇİM İŞLEMLERİ

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Bilgi Sistemi", "Ders Ekle-Sil İşlemleri" bağlantısından yapılacaktır.

DERS EKLE -SİL İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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