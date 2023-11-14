Giriş Tarihi: 14.11.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 14:05

AÖL 1. dönem sınav tarihleri 2023-2024: 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

1. Dönem AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu yanıt buldu. MEB son dakika açıklaması ile 2023-2024 eğitim öğretim yılı AÖL 1. dönem sınav tarihi takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, üç oturumda gerçekleştirilecek Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavlarında her ders için ayrı olarak 11 soru yöneltilecek. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler ise şimdi sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, 1. Dönem Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte, AÖL 1. dönem sınav tarihi 2023-2024 MEB takvimi…