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Haberler Fotohaber AÖL 1. dönem sınav tarihleri 2023-2024: 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 14.11.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 14:05

AÖL 1. dönem sınav tarihleri 2023-2024: 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

1. Dönem AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu yanıt buldu. MEB son dakika açıklaması ile 2023-2024 eğitim öğretim yılı AÖL 1. dönem sınav tarihi takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, üç oturumda gerçekleştirilecek Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavlarında her ders için ayrı olarak 11 soru yöneltilecek. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler ise şimdi sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, 1. Dönem Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte, AÖL 1. dönem sınav tarihi 2023-2024 MEB takvimi…

AÖL 1. dönem sınav tarihleri 2023-2024: 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

AÖL 1. dönem sınav tarihi 2023-2024 MEB takvimi araştırmaları sıklaştı. Takvime göre, 1. Dönem sınavları Aralık ayında düzenlenecek. Hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren binlerce öğrenci tam tarihler için araştırmalarına başladı. 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavda adaylara her bir ders için 11 soru sorulacak. Peki, 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2023-2024? 1. Dönem Açık Lise sınavları online mı yüz yüze mi olacak, nasıl yapılacak? İşte detaylar.

AÖL 1. dönem sınav tarihleri 2023-2024: 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ | 2023-2024 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem yazılı sınav takvimini yayınladı.

Takvime göre, 1. Dönem Açık Lise sınavları, üç oturum halinde Aralık ayı içerisinde düzenlenecek.

AÖL sınav takviminde yer alan 1. dönem sınav oturum bilgileri ise şöyle:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

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AÖL 1. dönem sınav tarihleri 2023-2024: 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

AÇIK LİSE 1. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖL 1. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Açık Öğretim Lisesi sınavlarının uygulanış şekliyle ilgili olarak yeni düzenlemeye gitti.

Buna göre AÖL sınavları online (çevrimiçi) olarak değil, yüz yüze yapılacak. Sınav; 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL 1. dönem sınav tarihleri 2023-2024: 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

BU SENE UYGULANACAK

AÖL sınavlarıyla ilgili olarak Bakan Tekin şu açıklamada bulunmuştu: "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."

AÖL 1. dönem sınav tarihleri 2023-2024: 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgeleri 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime sunulacak.

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

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