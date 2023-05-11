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Haberler Fotohaber AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023: MEB Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 11.05.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 06:50

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023: MEB Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AÖL sonuçları sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi öğrenci giriş ekranına giriş yapan öğrenciler, AÖL sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 – 30 Nisan 2023 tarihleri arasında online bir şekilde yapıldı. Bu noktada, "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt aramakta. AÖL 2. dönem sınav sonuçları sonrası kayıt yenileme tarihleri de gündemdeki yerini koruyor. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanır, bugün açıklanır mı? İşte konu hakkında detaylar

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023: MEB Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Açık Lise AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nasıl öğrenilir sorusu öğrenciler arasında araştırılıyor. 24 – 30 Nisan 2023 tarihleri arasında online bir şekilde yapılan Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023: MEB Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

2023 MEB 2. DÖNEM AÖL SINAVLARI SONA ERDİ!

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihinde başladı ve 30 Nisan 2023 tarihinde sona erdi.

Online olarak düzenlenen sınavların sona ermesinin ardından adayların Açık Lise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişi başladı.

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AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023: MEB Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

Sonuçlar genellikle 1-2 hafta içinde erişime açılıyor. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 8-14 Mayıs tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Konu ile ilgili MEB'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023: MEB Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023: MEB Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

* Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

* Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

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