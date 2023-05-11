Giriş Tarihi: 11.05.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 06:50

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023: MEB Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AÖL sonuçları sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi öğrenci giriş ekranına giriş yapan öğrenciler, AÖL sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 – 30 Nisan 2023 tarihleri arasında online bir şekilde yapıldı. Bu noktada, "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt aramakta. AÖL 2. dönem sınav sonuçları sonrası kayıt yenileme tarihleri de gündemdeki yerini koruyor. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanır, bugün açıklanır mı? İşte konu hakkında detaylar