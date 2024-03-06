Giriş Tarihi: 06.03.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
11:45
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI GİRİŞ BELGESİ SORGULA || MEB Açık Lise AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Açık Öğretim Liseleri için 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına kısa bir süre kaldı. Lise eğitimlerini dışarıdan devam eden öğrenciler, sınavlara kısa bir süre kala "AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi" araştırmasına başladılar. Yüz yüze gerçekleştirilecek olan sınavlar için binlerce öğrenci sınav giriş ekranından sınava girecekleri yerleri öğrenerek sınav giriş belgeleriyle sınavlarına katılacaklar. Peki, AÖL 2. dönem sınav yerleri belli oldu mu, nereden alınır? İşte AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi sorgula