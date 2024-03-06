AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI GİRİŞ BELGESİ SORGULA || MEB Açık Lise AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Mart ayına girilmesiyle birlikte kısa bir süre sonra gerçekleştirilecek olan AÖL 2. dönem sınavları giriş belgesi için sorgulamalar başladı. Binlerce öğrencinin katılacağı sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek olup MEB takvimine göre 16-17 Mart tarihlerinde uygulanacak. 3 oturumda gerçekleşecek sınav AÖL 2. dönem giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte detaylar