Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI GİRİŞ BELGESİ SORGULA || MEB Açık Lise AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 11:45

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI GİRİŞ BELGESİ SORGULA || MEB Açık Lise AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Açık Öğretim Liseleri için 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına kısa bir süre kaldı. Lise eğitimlerini dışarıdan devam eden öğrenciler, sınavlara kısa bir süre kala "AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi" araştırmasına başladılar. Yüz yüze gerçekleştirilecek olan sınavlar için binlerce öğrenci sınav giriş ekranından sınava girecekleri yerleri öğrenerek sınav giriş belgeleriyle sınavlarına katılacaklar. Peki, AÖL 2. dönem sınav yerleri belli oldu mu, nereden alınır? İşte AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi sorgula

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI GİRİŞ BELGESİ SORGULA || MEB Açık Lise AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Mart ayına girilmesiyle birlikte kısa bir süre sonra gerçekleştirilecek olan AÖL 2. dönem sınavları giriş belgesi için sorgulamalar başladı. Binlerce öğrencinin katılacağı sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek olup MEB takvimine göre 16-17 Mart tarihlerinde uygulanacak. 3 oturumda gerçekleşecek sınav AÖL 2. dönem giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte detaylar

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI GİRİŞ BELGESİ SORGULA || MEB Açık Lise AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri açıklandı mı?

2. DÖNEM AÇIK LİSE AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 sınav uygulama takvimi yayınlandı. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri belli oldu.

Takvime göre AÖL sınavları:

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI GİRİŞ BELGESİ SORGULA || MEB Açık Lise AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

AÖL 2.dönem sınavları için henüz giriş belgeleri yayımlanmadı. Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sınav giriş belgelerini elde edecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI GİRİŞ BELGESİ SORGULA || MEB Açık Lise AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖL SINAV BELGESİ SORGULA

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI GİRİŞ BELGESİ SORGULA || MEB Açık Lise AÖL 2. dönem sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.

SON DAKİKA