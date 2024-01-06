Giriş Tarihi: 06.01.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
17:03
AÖL 2.DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ || 2024 2.dönem kayıtları ne zaman,nasıl yapılır? Aöl kayıt yenileme kılavuzu,sınav takvimi
Açık öğretim Lisesi kayıt yenileme ve kayıt başvuruları için Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) duyuru geldi. İlk dönemin bitmesiyle "AÖL ikinci dönem kayıt yenileme ne zaman?" sorgulamaları yapılıyordu. Yapılan duyuru soruların cevabı oldu. 2.dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için takvim erişime açıldı. Kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri başladı. Binlerce açık lise öğrencisi için kılavuz yayımlandı. Peki, AÖL 2.dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?