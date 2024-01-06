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Haberler Fotohaber AÖL 2.DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ || 2024 2.dönem kayıtları ne zaman,nasıl yapılır? Aöl kayıt yenileme kılavuzu,sınav takvimi
Giriş Tarihi: 06.01.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 17:03

AÖL 2.DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ || 2024 2.dönem kayıtları ne zaman,nasıl yapılır? Aöl kayıt yenileme kılavuzu,sınav takvimi

Açık öğretim Lisesi kayıt yenileme ve kayıt başvuruları için Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) duyuru geldi. İlk dönemin bitmesiyle "AÖL ikinci dönem kayıt yenileme ne zaman?" sorgulamaları yapılıyordu. Yapılan duyuru soruların cevabı oldu. 2.dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için takvim erişime açıldı. Kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri başladı. Binlerce açık lise öğrencisi için kılavuz yayımlandı. Peki, AÖL 2.dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AÖL 2.DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ || 2024 2.dönem kayıtları ne zaman,nasıl yapılır? Aöl kayıt yenileme kılavuzu,sınav takvimi

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır sorusu MEB tarafından yapılan duyuruyla yanıt buldu. 2023-2024 eğitim öğretim yılında örgün öğretim kurumlarında ve e-Okul sisteminde aktif kaydı olmayan öğrenciler için ilk kayıt işlemleri başladı. Birçok öğrenci yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini araştırıyor. İşte AÖL kayıt yenileme takvimi ve kayıt yenileme kılavuzu

AÖL 2.DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ || 2024 2.dönem kayıtları ne zaman,nasıl yapılır? Aöl kayıt yenileme kılavuzu,sınav takvimi

AÖL İLK KAYIT TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

İlk Kayıt Tarihleri:

- 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olmayan öğrenciler ile e-Okul Sisteminde kaydı olmayan öğrenciler için ilk kayıt işlemleri 4 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 22 Ocak 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

- 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olan öğrencilerden 2023/30 No'lu Genelge kapsamında örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçiş şartlarını taşıyanlar için ilk kayıt işlemleri 31 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

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AÖL 2.DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ || 2024 2.dönem kayıtları ne zaman,nasıl yapılır? Aöl kayıt yenileme kılavuzu,sınav takvimi

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

- 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde kayıt yenilememiş, öğrencilik durumu "Donuk" veya "Silik" olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 4 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

- Açık öğretim okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde kayıt yenilemiş, öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 24 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

AÖL 2.DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ || 2024 2.dönem kayıtları ne zaman,nasıl yapılır? Aöl kayıt yenileme kılavuzu,sınav takvimi

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL ilk kayıt sınav katılım ücreti 160 TL'dir.

Öğrenci adayları; sınav katılım ücreti olan 160 TL'yi https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile ödeyebilir. Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden veya bu bankaların ATM'lerinden T.C. Kimlik numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları Yabancı Kimlik numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır.

Sınav katılım ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.

AÖL 2.DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ || 2024 2.dönem kayıtları ne zaman,nasıl yapılır? Aöl kayıt yenileme kılavuzu,sınav takvimi
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