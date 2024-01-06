AÖL 2.DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ || 2024 2.dönem kayıtları ne zaman,nasıl yapılır? Aöl kayıt yenileme kılavuzu,sınav takvimi

AÖL İLK KAYIT TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



İlk Kayıt Tarihleri:



- 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olmayan öğrenciler ile e-Okul Sisteminde kaydı olmayan öğrenciler için ilk kayıt işlemleri 4 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 22 Ocak 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

- 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olan öğrencilerden 2023/30 No'lu Genelge kapsamında örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçiş şartlarını taşıyanlar için ilk kayıt işlemleri 31 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

