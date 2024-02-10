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Haberler Fotohaber AÖL 2.DÖNEM SINAVLARI BAŞLIYOR! Açık Öğretim Lisesi AÖL 2.dönem sınavları ne zaman, hangi gün? İşte AÖL sınav takvimiyle
Giriş Tarihi: 10.02.2024 07:48 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 07:48

AÖL 2.DÖNEM SINAVLARI BAŞLIYOR! Açık Öğretim Lisesi AÖL 2.dönem sınavları ne zaman, hangi gün? İşte AÖL sınav takvimiyle

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ikinci dönemine başlıyor. Lise eğitimlerine uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler ilk dönemi geride bıraktılar. 23-24 Aralık tarihlerinde dönemin son sınavı uygulandı. İlk dönemin bitmesinin ardından ikinci dönem hazırlıkları tamamlandı. Kayıt yenileme sürecini tamamlayanlar için yeni dönem başlıyor. Yeni dönem başlarken AÖL 2.dönem sınavları ne zaman, hangi gün? soruları merak ediliyor. İşte 2024 AÖL takvimi

AÖL 2.DÖNEM SINAVLARI BAŞLIYOR! Açık Öğretim Lisesi AÖL 2.dönem sınavları ne zaman, hangi gün? İşte AÖL sınav takvimiyle

Açık Öğretim Lisesi takvimine göre AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından ikinci dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam üç sınav düzenlenecek. Peki AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar

AÖL 2.DÖNEM SINAVLARI BAŞLIYOR! Açık Öğretim Lisesi AÖL 2.dönem sınavları ne zaman, hangi gün? İşte AÖL sınav takvimiyle

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

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AÖL 2.DÖNEM SINAVLARI BAŞLIYOR! Açık Öğretim Lisesi AÖL 2.dönem sınavları ne zaman, hangi gün? İşte AÖL sınav takvimiyle

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık lise sınavları, 2023-2024 eğitim öğretim yılında yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu sebeple 2. dönem sınavları da okul ortamında yapılacak. Adaylar sınav merkezi tercihi ile beraber sınava katılmak istedikleri il ve ilçeleri belirleyebilecek. AÖL sınav yerleri, sınav giriş belgesi ile beraber belli olacak.

AÖL 2.DÖNEM SINAVLARI BAŞLIYOR! Açık Öğretim Lisesi AÖL 2.dönem sınavları ne zaman, hangi gün? İşte AÖL sınav takvimiyle

AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL 2.DÖNEM SINAVLARI BAŞLIYOR! Açık Öğretim Lisesi AÖL 2.dönem sınavları ne zaman, hangi gün? İşte AÖL sınav takvimiyle
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