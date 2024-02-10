AÖL 2.DÖNEM SINAVLARI BAŞLIYOR! Açık Öğretim Lisesi AÖL 2.dönem sınavları ne zaman, hangi gün? İşte AÖL sınav takvimiyle

Giriş Tarihi: 10.02.2024 07:48
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
07:48
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ikinci dönemine başlıyor. Lise eğitimlerine uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler ilk dönemi geride bıraktılar. 23-24 Aralık tarihlerinde dönemin son sınavı uygulandı. İlk dönemin bitmesinin ardından ikinci dönem hazırlıkları tamamlandı. Kayıt yenileme sürecini tamamlayanlar için yeni dönem başlıyor. Yeni dönem başlarken AÖL 2.dönem sınavları ne zaman, hangi gün? soruları merak ediliyor. İşte 2024 AÖL takvimi