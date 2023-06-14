AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023: MEB ile Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? AÖL 3. dönem sınavları online mı yüz yüze mi?

3. Dönem AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran'da sona erecek. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrencilerin çoğu kayıt işlemlerini tamamladı. Sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. AÖL 3. dönem sınav tarihi 2023 takvimi için MEB son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, 3. Dönem Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte, AÖL 3. dönem sınav tarihi 2023 MEB takvimi…