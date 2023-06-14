AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023: MEB ile Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? AÖL 3. dönem sınavları online mı yüz yüze mi?

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır.

Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ