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Haberler Fotohaber AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023: MEB ile Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? AÖL 3. dönem sınavları online mı yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 14.06.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 13:21

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023: MEB ile Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? AÖL 3. dönem sınavları online mı yüz yüze mi?

3. Dönem AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran'da sona erecek. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrencilerin çoğu kayıt işlemlerini tamamladı. Sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. AÖL 3. dönem sınav tarihi 2023 takvimi için MEB son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, 3. Dönem Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte, AÖL 3. dönem sınav tarihi 2023 MEB takvimi…

AÖL 3. dönem sınav tarihi 2023: 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi?

AÖL 3. dönem sınav tarihi 2023 MEB takvimi araştırmaları sıklaştı. Takvime göre, 3. Dönem kayıt yenileme süreci 23 Haziran'da bitecek. Sınavlar ise Temmuz ayında düzenlenecek. Kayıt işlemlerini tamamlayan binlerce öğrenci 3. Dönem sınavları için tam tarihleri araştırmaya koyuldu. 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavda her dersten 20 soru soruluyor ve cevaplama süresi ise 25 dakika oluyor. Peki, AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak 202? 3. Dönem Açık Lise sınavları online mı yüz yüze mi olacak, nasıl yapılacak? İşte detaylar.

AÖL 3. dönem sınav tarihi 2023: 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinde başladı ve 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

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AÖL 3. dönem sınav tarihi 2023: 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi?

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül 2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için "sınav katılım ücretini" ödemek zorundadır.

2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

AÖL 3. dönem sınav tarihi 2023: 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi?

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır.

Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 3. dönem sınav tarihi 2023: 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi?

2023 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav uygulama takvimi belli oldu. Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları Temmuz ayında yapılacak.

Ancak sınavın tam günü ve saati öğrenciler için ayrıca duyurulacak. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.

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