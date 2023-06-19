AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak yüz yüze mi?

AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak sorusu vatandaşlar tarafından yapılmakta. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme 23 Haziran tarihinde sona erecekken, AÖL 3. Dönem sınav tarihi 2023 duyurusu beklenmekte. MEB Açık Öğretim Lisesi hakkında gerekli duyurularda bulunurken, Açık Lise sınavları için az bir süre kaldı. Sınava girecek adaylar, AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak yüz yüze mi sorusunu yöneltiyor. Peki, Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte detaylar