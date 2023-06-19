Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 16:45

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak yüz yüze mi?

AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak sorusu vatandaşlar tarafından yapılmakta. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme 23 Haziran tarihinde sona erecekken, AÖL 3. Dönem sınav tarihi 2023 duyurusu beklenmekte. MEB Açık Öğretim Lisesi hakkında gerekli duyurularda bulunurken, Açık Lise sınavları için az bir süre kaldı. Sınava girecek adaylar, AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak yüz yüze mi sorusunu yöneltiyor. Peki, Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte detaylar

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak yüz yüze mi?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihler arasında sorusu yanıt arıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme tarihleri 16 Mayıs – 23 Haziran arasında alınırken, AÖL sınav tarihleri gündemdeki yerini almış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika duyurusu bu noktada beklenmekte. İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2023

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak yüz yüze mi?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinde başladı ve 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak yüz yüze mi?

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül 2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için "sınav katılım ücretini" ödemek zorundadır.

2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak yüz yüze mi?

50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır.

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak yüz yüze mi?

Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA