Giriş Tarihi: 30.06.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 13:54

AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2023: 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, ayın kaçında? Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

3. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı için araştırmalar sıklaştı. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran'da sona erdi. Temmuz ayının gelmesiyle beraber sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Lise eğitime açıktan devam eden öğrencilerin gözü kulağı 3. dönem AÖL sınav tarihleri 2023 takvimi için MEB son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Peki, 3. Dönem Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte, AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2023 MEB takvimi…