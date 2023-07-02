AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: MEB ile Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Lise eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler, üçüncü dönem sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. Kayıt sürecinin tamamlanması sonrası güncel sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Açık Lise sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre, Açık Öğretim Lisesi sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltiliyor ve 25 dakika süre veriliyor. Ders geçme notu ise 45 olarak belirlendi. Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılıyor. Peki, 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi? İşte, MEB takvimi ile AÖL sınav tarihleri ve merak edilen tüm detaylar…