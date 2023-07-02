AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: MEB ile Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖL 3. dönem sınav tarihleri birinci ve ikinci dönem sınavları sonrası gündemdeki yerini aldı. Temmuz ayına girilmesiyle beraber eğitimlerine açıktan devam eden binlerce öğrenci ''3. Dönem AÖL sınavları ne zaman 2023?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. MEB son dakika açıklamasına göre, sınav katılım ücretini yatıran veya muaf olan öğrenciler için Açık Öğretim Lisesi kayıt sistemi 3 Temmuz 2023 tarihinde bir gün süreyle açık olacak. Kayıt işlemlerini tamamlayanlar ise sınavlara katılamayacak. Peki; AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise 3. Dönem sınavları online mı olacak, yüz yüze mi? İşte, MEB takvimi ile 2023 Açık Lise sınav tarihleri…