AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2026 Açık Lise 3. Dönem Sınavları ne zaman, hangi gün?

AÖL SINAVLARA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER?

AÖL tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi ile gireceklerdir.

"Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.