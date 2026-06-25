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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2026 Açık Lise 3. Dönem Sınavları ne zaman, hangi gün?
Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:20
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2026 Açık Lise 3. Dönem Sınavları ne zaman, hangi gün?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği 2026 AÖL 3. dönem sınav takvimi açıklandı. Açık lise eğitimine devam eden adaylar, sınavların yapılacağı tarih ve oturum saatlerini araştırıyor. Sınav sürecine ilişkin detaylar netleşirken, öğrenciler 3. dönem uygulamasına odaklandı.