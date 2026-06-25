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Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:20

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2026 Açık Lise 3. Dönem Sınavları ne zaman, hangi gün?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği 2026 AÖL 3. dönem sınav takvimi açıklandı. Açık lise eğitimine devam eden adaylar, sınavların yapılacağı tarih ve oturum saatlerini araştırıyor. Sınav sürecine ilişkin detaylar netleşirken, öğrenciler 3. dönem uygulamasına odaklandı.

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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2026 Açık Lise 3. Dönem Sınavları ne zaman, hangi gün?

Açık lise öğrencilerinin merakla beklediği 2026 AÖL 3. dönem sınav takvimi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitimine devam eden adaylar, sınavların yapılacağı tarihleri ve oturum saatlerini araştırıyor. Takvimin duyurulmasıyla birlikte sınav sürecine ilişkin ayrıntılar da kesinleşti. İşte 2026 AÖL sınav tarihleri ve saatlerine dair öne çıkan bilgiler...

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2026 Açık Lise 3. Dönem Sınavları ne zaman, hangi gün?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda,

e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 01 Temmuz - 03 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2026 Açık Lise 3. Dönem Sınavları ne zaman, hangi gün?

AÖL SINAVLARA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER?

AÖL tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi ile gireceklerdir.

"Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: 2026 Açık Lise 3. Dönem Sınavları ne zaman, hangi gün?

Bu nedenle öğrencilerin Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemindeki fotoğraflarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yaparak güncel fotoğraflarını yükletmeleri gerekmektedir."

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#AÖL

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