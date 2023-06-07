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Haberler Fotohaber AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ 2023 MEB TAKVİMİ: AÖL 3. dönem sınavları online mı yüz yüze mi? 2023 AÖL 3. Dönem sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak?
Giriş Tarihi: 07.06.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 15:41

AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ 2023 MEB TAKVİMİ: AÖL 3. dönem sınavları online mı yüz yüze mi? 2023 AÖL 3. Dönem sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak?

AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu lise eğitimine açıktan devam eden binlerce öğrencinin gündemindeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 takvimine göre, Mayıs ayında başlayan Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran'da sona eriyor. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise bu noktada sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. 3. Dönem Açık Lise sınav tarihleri için MEB son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, AÖL 3. Dönem sınavları online mı yüz yüze mi? İşte, 3. Dönem AÖL sınav tarihleri 2023 MEB takvimi…

AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları online mı yüz yüze mi? 2023 Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi

3. Dönem Açık Lise sınav tarihleri 2023 MEB takvimi sınava sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. 3. Dönem kayıt yenileme süreci 23 Haziran'da sona erecek olup sınavlar Temmuz ayında uygulanacak. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise 3. Dönem sınavları için tam tarihleri öğrenmek istiyor. Bu noktada 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavda öğrencilere her dersten 20 soru sorulacak olup 25 dakika sınav süresi verilecek. Peki, Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? 3. Dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak, nasıl yapılacak? İşte detaylar.

AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları online mı yüz yüze mi? 2023 Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinde başladı ve 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

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AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları online mı yüz yüze mi? 2023 Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül 2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için "sınav katılım ücretini" ödemek zorundadır.

2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları online mı yüz yüze mi? 2023 Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır.

Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları online mı yüz yüze mi? 2023 Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi

2023 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav uygulama takvimi belli oldu. Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları Temmuz ayında yapılacak.

Ancak sınavın tam günü ve saati öğrenciler için ayrıca duyurulacak. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.

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