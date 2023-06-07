Giriş Tarihi: 07.06.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 15:41

AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ 2023 MEB TAKVİMİ: AÖL 3. dönem sınavları online mı yüz yüze mi? 2023 AÖL 3. Dönem sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak?

AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu lise eğitimine açıktan devam eden binlerce öğrencinin gündemindeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 takvimine göre, Mayıs ayında başlayan Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran'da sona eriyor. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise bu noktada sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. 3. Dönem Açık Lise sınav tarihleri için MEB son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, AÖL 3. Dönem sınavları online mı yüz yüze mi? İşte, 3. Dönem AÖL sınav tarihleri 2023 MEB takvimi…