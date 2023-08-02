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Haberler Fotohaber AÖL KAYIT TARİHLERİ MEB TAKVİMİ || AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme başladı mı, nasıl yapılır? 2023-2024 Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 02.08.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 10:13

AÖL KAYIT TARİHLERİ MEB TAKVİMİ || AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme başladı mı, nasıl yapılır? 2023-2024 Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt tarihleri 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala gündemdeki yerini aldı. Lise eğitimini açıktan tamamlamak isteyenler ile hâlihazırda açık lisede okumakta olan öğrenciler, yeni dönem için AÖL kayıtları ne zaman başlıyor merak ediyor. Açık Lise yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri sorgulanıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır? 2023-2024 MEB Açık Lise AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…

AÖL KAYIT TARİHLERİ 2023-2024: MEB AÖL kayıtları ne zaman başlıyor, Açık Lise yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri yeni dönem için araştırılmaya başlandı. Çeşitli sebeplerden dolayı lise eğitimine açıktan devam etmek isteyen öğrenciler, Açık Lise kayıt tarihleri araştırması yapıyor. 2023-2024 AÖL kayıt tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanacak olan Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 takvimi ile belli olacak. Bu noktada yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala ''AÖL kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlayacak, belli oldu mu? MEB Açık Lise AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler…

AÖL KAYIT TARİHLERİ 2023-2024: MEB AÖL kayıtları ne zaman başlıyor, Açık Lise yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?

2023-2024 AÇIK LİSE AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi yeni dönem AÖL kayıt tarihleri ile ilgili henüz bir duyuru yayımlamadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 takvimi açıklandığında netlik kazanacak.

2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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AÖL KAYIT TARİHLERİ 2023-2024: MEB AÖL kayıtları ne zaman başlıyor, Açık Lise yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?

AÖL KAYIT BELGELERİ

İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

AÖL KAYIT TARİHLERİ 2023-2024: MEB AÖL kayıtları ne zaman başlıyor, Açık Lise yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.

* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

AÖL KAYIT TARİHLERİ 2023-2024: MEB AÖL kayıtları ne zaman başlıyor, Açık Lise yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?

AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır.

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