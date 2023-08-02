AÖL KAYIT TARİHLERİ MEB TAKVİMİ || AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme başladı mı, nasıl yapılır? 2023-2024 Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt ücreti ne kadar?

2023-2024 AÇIK LİSE AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi yeni dönem AÖL kayıt tarihleri ile ilgili henüz bir duyuru yayımlamadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 takvimi açıklandığında netlik kazanacak.

2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.