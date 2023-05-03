AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ VE BAŞVURU EKRANI 2023 || MEB Açık Lise AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak, son gün ne zaman?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. AÖL 2. Dönem sınavları 30 Nisan'da sona erdi ve öğrenciler Açık Lise kayıtları için bekleyişe geçti. Yaşanan iki büyük deprem sonucu ikinci dönem kayıt yenileme tarihleri farklı bir tarihe atılmıştı. Bu noktada "AÖL kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılacak, hangi tarihler arasında?" sorusuna yanıt arıyor. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı AÖL kayıt yenileme ücreti 50 TL olarak açıklandı. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme ne zaman 2023? İşte detaylar