AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI 2023-2024: AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

AÖL İLK KAYIT

E-Okul Sisteminde veya açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde kaydı olmayan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 29 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olmayan e-Okul öğrencileri ile açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde bilgileri olan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.