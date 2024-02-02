Giriş Tarihi: 02.02.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
14:49
AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI 2023-2024: AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ediyor. Lise eğitimlerine uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler ilk dönemi geride bıraktılar. 23-24 Aralık tarihlerinde dönemin son sınavı uygulandı. İlk dönemin bitmesinin ardından ikinci dönem kayıt yenileme tarihlerini ve ücretlerini araştırmaya başladılar. İkinci döneme devam etmek isteyenler ve ilk defa bu dönem kayıt yaptıracak öğrenciler kayıt yenileme süreci zarfında işlemlerini gerçekleştirebilirler. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?