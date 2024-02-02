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Haberler Fotohaber AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI 2023-2024: AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 14:49

AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI 2023-2024: AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ediyor. Lise eğitimlerine uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler ilk dönemi geride bıraktılar. 23-24 Aralık tarihlerinde dönemin son sınavı uygulandı. İlk dönemin bitmesinin ardından ikinci dönem kayıt yenileme tarihlerini ve ücretlerini araştırmaya başladılar. İkinci döneme devam etmek isteyenler ve ilk defa bu dönem kayıt yaptıracak öğrenciler kayıt yenileme süreci zarfında işlemlerini gerçekleştirebilirler. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI 2023-2024: AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi takvimine göre AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaya devam ediyor. İlk kayıt işlemleri halk eğitimi merkezi müdürlüklerine ve irtibat bürolarına yapılıyor. İşte, Açık Lise sınav ve kayıt yenileme tarihleri...

AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI 2023-2024: AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Açık lise kayıt yenileme işlemleri 5 Şubat 2024 tarihine kadar sürecek. Ders seçimleri de Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak.

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AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI 2023-2024: AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

AÖL İLK KAYIT

E-Okul Sisteminde veya açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde kaydı olmayan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 29 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.
2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olmayan e-Okul öğrencileri ile açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde bilgileri olan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI 2023-2024: AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

2024 AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık lise 2. dönem sınavları Mart ayında yapılacak. Yazılı sınavlar da 16-17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.AÖL 3. dönem sınavları da temmuz ayında uygulanacak. Yazılı sınavlar 20-21 Temmuz 2024'te yapılacak.

AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI 2023-2024: AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?
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