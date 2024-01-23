Giriş Tarihi: 23.01.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
16:40
AÖL kayıt yenileme takvimi 2024 || AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, ücretleri ne kadar? Takvim belli oldu!
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi'nde lise eğitimlerine devam edenler için ikinci dönem kayıt yenileme tarihleri güncellendi. İlk dönem sınavları bitti ve ara tatile giriş yapıldı. İlk dönemi sonlandıran öğrenciler ikinci döneme başlayacak. MEB tarafından yayımlanan kılavuzla kayıt ücretleri, derse yazılma tarihleri de netlik kazandı. Bu dönemde isteyen öğrenciler Sınav Merkezi değişimi de yapabilecekler. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ücreti ne kadar, ders seçimi ne zaman? İşte MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri...