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Haberler Fotohaber AÖL kayıt yenileme takvimi 2024 || AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, ücretleri ne kadar? Takvim belli oldu!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 16:40

AÖL kayıt yenileme takvimi 2024 || AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, ücretleri ne kadar? Takvim belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi'nde lise eğitimlerine devam edenler için ikinci dönem kayıt yenileme tarihleri güncellendi. İlk dönem sınavları bitti ve ara tatile giriş yapıldı. İlk dönemi sonlandıran öğrenciler ikinci döneme başlayacak. MEB tarafından yayımlanan kılavuzla kayıt ücretleri, derse yazılma tarihleri de netlik kazandı. Bu dönemde isteyen öğrenciler Sınav Merkezi değişimi de yapabilecekler. Peki AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ücreti ne kadar, ders seçimi ne zaman? İşte MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

AÖL kayıt yenileme takvimi 2024 || AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, ücretleri ne kadar? Takvim belli oldu!

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri yenilendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan kılavuzla kayıt yenileme tarihleri ve ücretleri netlik kazandı. İlk dönemini tamamlayan öğrenciler ikinci dönem için güncel kayıtlarını yaptırabilecekler. İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı AÖL 2. dönem kayıt takvimi ve detaylar

AÖL kayıt yenileme takvimi 2024 || AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, ücretleri ne kadar? Takvim belli oldu!

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ GÜNCELLENDİ

MEB açık lise kayıt takvimini güncelledi. Bun göre e-Okul Sisteminde veya açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde kaydı olmayan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 29 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Açık öğretim lise kayıt yenileme işlemleri de 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

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AÖL kayıt yenileme takvimi 2024 || AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, ücretleri ne kadar? Takvim belli oldu!

ÜCRETLER NEREDEN VE NASIL YATIRILIR?

Öğrenci adayları; sınav katılım ücreti olan 160 TL'yi odeme.meb.gov.tr/ adresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile ödeyebilir.

Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden veya bu bankaların ATM'lerinden T.C. Kimlik numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları Yabancı Kimlik numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır. Sınav katılım ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.

AÖL kayıt yenileme takvimi 2024 || AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, ücretleri ne kadar? Takvim belli oldu!

AÖL DERS SEÇİMİ

Öğrenciler ders seçimi işlemlerini 5 Ocak 2024 - 5 Şubat 2024 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapabilecek.

AÖL kayıt yenileme takvimi 2024 || AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, ücretleri ne kadar? Takvim belli oldu!
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