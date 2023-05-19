Giriş Tarihi: 19.05.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 16:28

MEB AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023 || Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor, ücreti ne kadar kaç TL, başvuru nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme ne zaman sorusu öğrenciler tarafından bir süredir yöneltiliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. Böylece öğrenciler AÖL kayıt yenileme başvurusu üzerine dikkatlerini topladı. Gerekli evraklar ve başvuru ücreti toplandığında kayıt onaylanıyor. Bu noktada AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. Açık Lise 3. dönem kayıtları bu hafta itibariyle başlarken, haziran ayına kadar devam edecek. Peki, AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? İşte detaylar