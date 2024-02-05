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Haberler Fotohaber AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI MEB 2024 | Açık Lise 2. Dönem AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 09:07

AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI MEB 2024 | Açık Lise 2. Dönem AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme 2024 2. Dönem için gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi kayıtları yenileniyor. Geçtiğimiz günlerde ilk kaydını yapan açık lise öğrencilerinin yanı sıra halihazırda kaydı bulunanlar da ikinci dönem işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu noktada AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar, nasıl yapılır, ne zaman bitiyor gibi sorular en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte, MEB açıklaması...

AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI MEB 2024 | Açık Lise 2. Dönem AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır sorusu liseyi açıktan okuyan öğrencilerin gündeminde. MEB Açık Lise öğrenci ekranı aol.meb.gov.tr adresinden gerçekleşen süreçte tüm detaylar paylaşılıyor. Kayıt yenilemelerinde tarihin güncellendiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı, süreci duyurdu. İşte, 2024 2. Dönem AÖL kayıt yenileme ücreti, ekranı ve tarihleri...

AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI MEB 2024 | Açık Lise 2. Dönem AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

AÖL İLK KAYIT TARİHLERİ 2024

- e-Okul Sisteminde veya açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde kaydı olmayan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 29 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

-2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olmayan e-Okul öğrencileri ile açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde bilgileri olan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

-2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olan öğrencilerden 2023/30 Nolu Genelge kapsamında örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçiş şartlarını taşıyanların ilk kayıt işlemleri 31 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

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AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI MEB 2024 | Açık Lise 2. Dönem AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2024

- 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde kayıt yenilememiş, öğrencilik durumu "Donuk" veya "Silik" olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

- Açık öğretim okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde kayıt yenilemiş, öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitiminde kadar yapılabilecektir.

AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI MEB 2024 | Açık Lise 2. Dönem AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

AÖL SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

Öğrenci adayları; sınav katılım ücreti olan 160 TL'yi odeme.meb.gov.tr/ adresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile ödeyebilir.

Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden veya bu bankaların ATM'lerinden T.C. Kimlik numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları Yabancı Kimlik numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır. Sınav katılım ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.

AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI MEB 2024 | Açık Lise 2. Dönem AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Açık lise AÖL kayıt yenileme işlemleri 5 Şubat 2024 tarihine kadar sürecek. Ders seçimleri de Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak.

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