Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
09:07
AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI MEB 2024 | Açık Lise 2. Dönem AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar, nasıl yapılır?
AÖL kayıt yenileme 2024 2. Dönem için gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi kayıtları yenileniyor. Geçtiğimiz günlerde ilk kaydını yapan açık lise öğrencilerinin yanı sıra halihazırda kaydı bulunanlar da ikinci dönem işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu noktada AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar, nasıl yapılır, ne zaman bitiyor gibi sorular en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte, MEB açıklaması...