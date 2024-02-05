AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI MEB 2024 | Açık Lise 2. Dönem AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

AÖL SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

Öğrenci adayları; sınav katılım ücreti olan 160 TL'yi odeme.meb.gov.tr/ adresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile ödeyebilir.

Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden veya bu bankaların ATM'lerinden T.C. Kimlik numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları Yabancı Kimlik numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır. Sınav katılım ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.