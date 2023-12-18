AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta? 2023 AÖL 1. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açılıyor!

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları için geri sayım devam ediyor. Takvime göre, AÖL sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde yüz yüze yapılacak. 1. Dönem Açık Lise sınav yerleri açıklanma tarihi belli olmuştu. Şimdi lise eğitimine açıktan devam eden binlerce öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 2023 AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı…