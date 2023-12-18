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Haberler Fotohaber AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta? 2023 AÖL 1. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açılıyor!
Giriş Tarihi: 18.12.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 08:07

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta? 2023 AÖL 1. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açılıyor!

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları için geri sayım devam ediyor. Takvime göre, AÖL sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde yüz yüze yapılacak. 1. Dönem Açık Lise sınav yerleri açıklanma tarihi belli olmuştu. Şimdi lise eğitimine açıktan devam eden binlerce öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 2023 AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı…

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta? 2023 AÖL 1. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açılıyor!

2023 AÖL 1. Dönem sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 1. Dönem sınavları için çalışmalarını sürdürüyor. 3 oturumda tamamlanacak Açık Lise sınavlarına nerede gireceğini öğrenmek isteyen binlerce aday okul ve sıra numarası gibi bilgilerin yer aldığı fotoğraflı belgeyi bekliyor. Peki, AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta? 2023 AÖL 1. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açılıyor!

2023-2024 AÖL 1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ || AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu) 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem sınav tarihleri belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre 1. Dönem Açık Lise sınavları, 23-24 Aralık tarihlerinde yüz yüze düzenlenecek.

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AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta? 2023 AÖL 1. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açılıyor!

81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan AÖL sınav tarihleri şu şekilde:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta? 2023 AÖL 1. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açılıyor!

2023 AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı Açık Lise 1. Dönem sınav giriş belgeleri, 18 Aralık 2023 Pazartesi gününden itibaren erişime sunulacak.

MEB, sınav giriş belgeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak alabileceklerdir.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav tarihinden önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek fotoğrafını bilgi yönetim sistemine yükletmesi gerekmektedir." İfadelerini kullandı.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta? 2023 AÖL 1. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açılıyor!

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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