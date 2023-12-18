AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta? 2023 AÖL 1. Dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açılıyor!

2023 AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı Açık Lise 1. Dönem sınav giriş belgeleri, 18 Aralık 2023 Pazartesi gününden itibaren erişime sunulacak.

MEB, sınav giriş belgeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak alabileceklerdir.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav tarihinden önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek fotoğrafını bilgi yönetim sistemine yükletmesi gerekmektedir." İfadelerini kullandı.