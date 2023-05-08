AÇIK LİSE AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusu için gözler MEB’de! Açıköğretim Lisesi 2. dönem AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı son dakika yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ikinci dönem Açıköğretim Lisesi sınavları ardından adaylar sonuçlarını sorguluyor. Nisan ayı içerisinde tamamlanan sınavlar sonrası araştırmalar hız kazandı. AÖL sonuçları sorgulama MEB ekranı takip ediliyor. Öte yandan kayıt yenileme ve yeni kayıt bilgileri de araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, AÖL sınav sonuçları 2023 2. Dönem son durum…