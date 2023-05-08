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Haberler Fotohaber AÇIK LİSE AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusu için gözler MEB'de! Açıköğretim Lisesi 2. dönem AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.05.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 07:42

AÇIK LİSE AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusu için gözler MEB'de! Açıköğretim Lisesi 2. dönem AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı son dakika yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ikinci dönem Açıköğretim Lisesi sınavları ardından adaylar sonuçlarını sorguluyor. Nisan ayı içerisinde tamamlanan sınavlar sonrası araştırmalar hız kazandı. AÖL sonuçları sorgulama MEB ekranı takip ediliyor. Öte yandan kayıt yenileme ve yeni kayıt bilgileri de araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, AÖL sınav sonuçları 2023 2. Dönem son durum…

AÇIK LİSE AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusu için gözler MEB’de! Açıköğretim Lisesi 2. dönem AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL son dakika açıklandı duyurusu bekleniyor. Liseyi açık öğretim ile tamamlayan adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. Geçtiğimiz ay gerçekleşen sınavların ardından sonuç için bekleyiş sürüyor. Online gerçekleşen sınavlar sonrası AÖL sınav sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılan 2. Dönem Açıköğretim Lisesi sınavları sonuç adımında yerini aldı. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB AÖL sonuçları sorgulama 2023…

AÇIK LİSE AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusu için gözler MEB’de! Açıköğretim Lisesi 2. dönem AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 MEB 2. DÖNEM AÖL SINAVLARI SONA ERDİ!

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihinde başladı ve 30 Nisan 2023 tarihinde sona erdi.

Online olarak düzenlenen sınavların sona ermesinin ardından adayların Açık Lise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişi başladı.

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AÇIK LİSE AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusu için gözler MEB’de! Açıköğretim Lisesi 2. dönem AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

Sonuçlar genellikle 1-2 hafta içinde erişime açılıyor. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 8-14 Mayıs tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Konu ile ilgili MEB'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir

AÇIK LİSE AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusu için gözler MEB’de! Açıköğretim Lisesi 2. dönem AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIK LİSE AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusu için gözler MEB’de! Açıköğretim Lisesi 2. dönem AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

* Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

* Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

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