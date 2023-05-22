AÖL sınav tarihleri 2023: MEB takvimi ile Açık Lise sınavları ne zaman? 3. Dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?

3. Dönem AÖL sınav tarihleri 2023 yılı için araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler için aynı eğitim öğretim yılı içinde toplam üç sınav düzenliyor. Buna göre, Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 16 Mayıs'ta başladı ve 23 Haziran'da sona erecek. Kayıt süreci devam ederken sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. 3. dönem Açık Lise sınav tarihleri için MEB açıklamaları yakın takibe alındı. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? 3. Dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi? İşte detaylar.