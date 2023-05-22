AÖL sınav tarihleri 2023: MEB takvimi ile Açık Lise sınavları ne zaman? 3. Dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?

Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak 2023 sorusu yanıt aramaya başladı. 16 Mayıs'ta başlayan AÖL kayıt yenileme işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Takvime göre, ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci 23 Haziran'da sona erecek. Lise eğitimini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, kayıt işlemlerinin ardından 3. dönem sınavlarında ter dökecek. Bu noktada 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrencilere her dersten 20 soru sorulacak olup 25 dakika sınav süresi verilecek. Ders geçme notu alt sınırı ise 35 olarak belirlendi. Peki, 3. Dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak, nasıl yapılacak? İşte, MEB takvimi ile 3. Dönem Açık Lise sınav tarihleri…