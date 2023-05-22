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Haberler Fotohaber AÖL sınav tarihleri 2023: MEB takvimi ile Açık Lise sınavları ne zaman? 3. Dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 22.05.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 13:54

AÖL sınav tarihleri 2023: MEB takvimi ile Açık Lise sınavları ne zaman? 3. Dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?

3. Dönem AÖL sınav tarihleri 2023 yılı için araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler için aynı eğitim öğretim yılı içinde toplam üç sınav düzenliyor. Buna göre, Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 16 Mayıs'ta başladı ve 23 Haziran'da sona erecek. Kayıt süreci devam ederken sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. 3. dönem Açık Lise sınav tarihleri için MEB açıklamaları yakın takibe alındı. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? 3. Dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi? İşte detaylar.

AÖL sınav tarihleri 2023: MEB takvimi ile Açık Lise sınavları ne zaman? 3. Dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?

Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak 2023 sorusu yanıt aramaya başladı. 16 Mayıs'ta başlayan AÖL kayıt yenileme işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Takvime göre, ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci 23 Haziran'da sona erecek. Lise eğitimini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, kayıt işlemlerinin ardından 3. dönem sınavlarında ter dökecek. Bu noktada 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrencilere her dersten 20 soru sorulacak olup 25 dakika sınav süresi verilecek. Ders geçme notu alt sınırı ise 35 olarak belirlendi. Peki, 3. Dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak, nasıl yapılacak? İşte, MEB takvimi ile 3. Dönem Açık Lise sınav tarihleri…

AÖL sınav tarihleri 2023: MEB takvimi ile Açık Lise sınavları ne zaman? 3. Dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinde başladı ve 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

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AÖL sınav tarihleri 2023: MEB takvimi ile Açık Lise sınavları ne zaman? 3. Dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül 2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için "sınav katılım ücretini" ödemek zorundadır.

2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

AÖL sınav tarihleri 2023: MEB takvimi ile Açık Lise sınavları ne zaman? 3. Dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır.

Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınav tarihleri 2023: MEB takvimi ile Açık Lise sınavları ne zaman? 3. Dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?

2023 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav uygulama takvimi henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıla bakıldığında Takvime göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavları Temmuz ayında uygulanmıştı.

Bu yılın 3. dönem sınavlarının da Temmuz'da uygulanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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