AÖL sınavları ne zaman 2023? 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri

2023 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav uygulama takvimi belli oldu.

Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Net tarihler, saat bilgisi ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.

Ancak sınav günü ve saatine ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.. Sınavların en geç 15 Temmuz tarihine kadar başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.