AÖL sınavları ne zaman 2023? 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri

AÖL sınavları ne zaman 2023 sorusu 3. dönem sınavları için araştırılıyor. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci için Açık Öğretim Lisesi kayıt süreci geçtiğimiz günlerde sona erdi. Şimdi ise gözler AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtına çevrildi. Söz konusu sınavlar Temmuz ayında yapılacak olup tam tarihler için Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte, MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri…