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Haberler Fotohaber AÖL sınavları ne zaman 2023? 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 08.07.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 10:36

AÖL sınavları ne zaman 2023? 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri

AÖL sınavları ne zaman 2023 sorusu 3. dönem sınavları için araştırılıyor. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci için Açık Öğretim Lisesi kayıt süreci geçtiğimiz günlerde sona erdi. Şimdi ise gözler AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtına çevrildi. Söz konusu sınavlar Temmuz ayında yapılacak olup tam tarihler için Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte, MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri…

AÖL sınavları ne zaman 2023? 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri

3. Dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Temmuz ayında yapılacağı bilinen AÖL sınavları ne zaman 2023 merak ediliyor. Kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerini tamamlayan binlerce aday AÖL sınav tarihleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Lise diploması alabilmek için eğitimlerine Açık Öğretim Lisesi bünyesinde devam edenler, MEB son dakika açıklaması bekliyor. Söz konusu sınavlarda başarılı olabilmek için en düşük 45 olan ders geçme notu elde etmek gerekiyor. Peki, 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak? İşte, MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri 2023

AÖL sınavları ne zaman 2023? 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri

2023 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav uygulama takvimi belli oldu.

Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Net tarihler, saat bilgisi ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.

Ancak sınav günü ve saatine ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.. Sınavların en geç 15 Temmuz tarihine kadar başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.

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AÖL sınavları ne zaman 2023? 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖL 3. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav yani online olarak internet üzerinden olarak yapılacak.

AÖL sınavları ne zaman 2023? 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılamaz.

Açık lise sınavları yüz puan üzerinden değerlendirilmektedir.

2022-2023 eğitim öğretim yılı ders geçme notu ise ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlendi. Bu notun altında kalan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.

AÖL sınavları ne zaman 2023? 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri

AÖL SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınavlarda öğrencilere her dersten 20 soru yöneltilir ve 25 dakika cevaplama süresi verilir.

Bağlantısı kopan, interneti kesilen öğrenciler, sınavlarına kaldığı yerden devam edebilir.

Sınav sorularını paylaşan ve kuralları ihlal ettiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.

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