Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav tarihleri duyuruluyor. Açık Lisede eğitim gören öğrenciler 3.dönem sınavları için geri sayıma geçti. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 takvimine göre, Mayıs ayında başlayan Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran'da sona eriyor. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise bu noktada sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. 3. Dönem Açık Lise sınav tarihleri için MEB son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, AÖL sınavları ne zaman? 2023 MEB AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve kayıt yenileme takvimi