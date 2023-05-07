AÖL SONUÇLARI 2023 || MEB Açık Lise 2. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları Nisan ayının sona ermesiyle birlikte bitmiş bulunuyor. AÖL öğrenci giriş ekranı üzerinden online bir şekilde yapılan sınavlardan sonra öğrencilerin gözleri AÖL sonuçları 2023'te. 3. Dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt bilgileri de yayımlanırken, öğrenciler "AÖL sonuçları son dakika açıklandı" duyurusunda. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman açıklanır 2023? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte konu hakkında detaylar