Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
09:27
AÇIK LİSE AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları sorgulama tarihi bekleniyor. Aralık ayında gerçekleşen 1. Dönem açık lise sınavları sonrası öğrenciler puanlarını öğrenmek için geri sayıma başladı. Soru ve cevap kitapçığı ile hesaplama yapan adaylar bu kez net sonuç için öğrenci bilgi sisteminde olacak. Peki; 2023-2024 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, tüm merak edilenler…