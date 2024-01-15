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Haberler Fotohaber AÇIK LİSE AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 09:27

AÇIK LİSE AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları sorgulama tarihi bekleniyor. Aralık ayında gerçekleşen 1. Dönem açık lise sınavları sonrası öğrenciler puanlarını öğrenmek için geri sayıma başladı. Soru ve cevap kitapçığı ile hesaplama yapan adaylar bu kez net sonuç için öğrenci bilgi sisteminde olacak. Peki; 2023-2024 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, tüm merak edilenler…

AÇIK LİSE AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıtlandı. MEB takvimine göre Ocak ayında puanlarını öğrenecek öğrenciler daha sonra yeni dönem için hazırlanmaya başlayacak. Ortaöğretimlerini açıktan tamamlayanlar sınıf bilgilerini, sınav puanlarını https://aol.meb.gov.tr/ üzerinden öğrenci girişi ile sorgulayabiliyor. Peki; 2023-2024 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

AÇIK LİSE AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023/1 AÖL SINAVLARI TAMAMLANDI

MEB Açık Öğretim Lisesi ya da Açık Lise 1. Dönem sınav sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleştirildi. Cumartesi sabah ve öğlen, Pazar sabah oturumuyla sınavlarını tamamlayan öğrenciler bu kez AÖL sınav sonuçları için araştırmalarını yapıyor.

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AÇIK LİSE AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 23-24 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen açık lise 1. dönem sınavları cevap anahtarını açıkladı.

1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız

2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

AÇIK LİSE AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre sonuçlar 24 Ocak itibarıyla adayların erişimine açılacak.

Sonuçlar öncesi AÖL soruları ve cevapları erişime açılıyor. MEB tarih verdi.

AÇIK LİSE AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 | MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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