AÖL sonuçları sorgulama 2024 ekranı: MEB 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı araştırılıyor. Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler MEB öğrenci sisteminde araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sınav soruları ve cevap anahtarı ile puanlarını hesaplayanlar net sonuç için açıklamayı bekliyor. Peki; AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte, detaylar...