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Haberler Fotohaber AÖL sonuçları sorgulama 2024 ekranı: MEB 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 18:40

AÖL sonuçları sorgulama 2024 ekranı: MEB 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için geri sayım başladı. 23-24 Aralık tarihinde gerçekleşen 1. Dönem açık lise sınavları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyuruları takip edilirken sınav sonucu sorgulama ekranı sık sık öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor. Sonuçların kaç gün içinde ilan edileceği ise merak konusu. Peki, AÖL sonuçları ne zaman kaç günde açıklanacak?

AÖL sonuçları sorgulama 2024 ekranı: MEB 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı araştırılıyor. Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler MEB öğrenci sisteminde araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sınav soruları ve cevap anahtarı ile puanlarını hesaplayanlar net sonuç için açıklamayı bekliyor. Peki; AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte, detaylar...

AÖL sonuçları sorgulama 2024 ekranı: MEB 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023/1 AÖL SINAVLARI TAMAMLANDI!

Açık Lise 1. Dönem sınav sınavları 3 oturum halinde 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. MEB tarafından düzenlenen sınavlarda öğrenciler Cumartesi sabha ve öğle; Pazar sabah oturumuyla sınavlarını tamamladı.

Sıra Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarında!

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AÖL sonuçları sorgulama 2024 ekranı: MEB 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı 23-24 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen açık lise 1. dönem sınavları cevap anahtarını açıkladı.

1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız

2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

AÖL sonuçları sorgulama 2024 ekranı: MEB 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre sonuçlar 24 Ocak itibarıyla adayların erişimine açılacak.

Sonuçlar öncesi AÖL soruları ve cevapları erişime açılıyor. MEB tarih verdi.

AÖL sonuçları sorgulama 2024 ekranı: MEB 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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