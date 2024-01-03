Giriş Tarihi: 03.01.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
18:40
AÖL sonuçları sorgulama 2024 ekranı: MEB 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için geri sayım başladı. 23-24 Aralık tarihinde gerçekleşen 1. Dönem açık lise sınavları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyuruları takip edilirken sınav sonucu sorgulama ekranı sık sık öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor. Sonuçların kaç gün içinde ilan edileceği ise merak konusu. Peki, AÖL sonuçları ne zaman kaç günde açıklanacak?