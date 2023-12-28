AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI yayınlandı! MEB 2023/1. Dönem AÖL soruları ve cevapları sorgulama ekranı burada

AÖL soruları cevapları açıktan lise okuyan öğrencilerin gündeminde. Hafta sonunda 3 oturumda tamamlanan 1. Dönem sınavları çoktan seçmeli sorularla hazırlandı ve adayları yöneltildi. Açık lise sınav sonuçları sorgulama işlemleri öncesinde yayımlanacak kitapçıklarla öğrenciler sorular üzerinden kendi performanslarını hesaplayabilecek. AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı. Peki, MEB ile 2023-2024 AÖL soruları nasıl sorgulanır, nereden öğrenilir?