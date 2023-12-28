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Haberler Fotohaber AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI yayınlandı! MEB 2023/1. Dönem AÖL soruları ve cevapları sorgulama ekranı burada
Giriş Tarihi: 28.12.2023 01:34 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 16:01

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI yayınlandı! MEB 2023/1. Dönem AÖL soruları ve cevapları sorgulama ekranı burada

AÖL sınav soruları ve cevapları PDF dosyası sistemde yerini aldı. 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2023/1. Dönem sınavları sonrası puan hesabı yapmak için bekleyen öğrenciler soru ve cevap kitapçığı için araştırmalara hız kazandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamasına göre bugün erişime açılacak AÖL soruları cevapları 2023 son dakika açıklandı. Peki; AÖL sınav soruları yayınlandı mı? MEB Açık lise 1. dönem cevap anahtarı nasıl sorgulanır? İşte AÖL cevap anahtarı görüntüleme ekranı!

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI yayınlandı! MEB 2023/1. Dönem AÖL soruları ve cevapları sorgulama ekranı burada

AÖL soruları cevapları açıktan lise okuyan öğrencilerin gündeminde. Hafta sonunda 3 oturumda tamamlanan 1. Dönem sınavları çoktan seçmeli sorularla hazırlandı ve adayları yöneltildi. Açık lise sınav sonuçları sorgulama işlemleri öncesinde yayımlanacak kitapçıklarla öğrenciler sorular üzerinden kendi performanslarını hesaplayabilecek. AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı. Peki, MEB ile 2023-2024 AÖL soruları nasıl sorgulanır, nereden öğrenilir?

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI yayınlandı! MEB 2023/1. Dönem AÖL soruları ve cevapları sorgulama ekranı burada

2023/1 AÖL SINAVLARI TAMAMLANDI!

Açık Lise 1. Dönem sınav sınavları 3 oturum halinde 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. MEB tarafından düzenlenen sınavlarda öğrenciler Cumartesi sabha ve öğle; Pazar sabah oturumuyla sınavlarını tamamladı.

Sıra Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarında!

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AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI yayınlandı! MEB 2023/1. Dönem AÖL soruları ve cevapları sorgulama ekranı burada

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre sonuçlar 24 Ocak itibarıyla adayların erişimine açılacak.

Sonuçlar öncesi AÖL soruları ve cevapları erişime açılıyor. MEB tarih verdi.

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI yayınlandı! MEB 2023/1. Dönem AÖL soruları ve cevapları sorgulama ekranı burada

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı 23-24 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen açık lise 1. dönem sınavları cevap anahtarını açıkladı.

1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız

2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI yayınlandı! MEB 2023/1. Dönem AÖL soruları ve cevapları sorgulama ekranı burada

AÇIK LİSE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI
AÖL 1. DÖNEM SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacak)

SON DAKİKA