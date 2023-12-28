Giriş Tarihi: 28.12.2023 01:34
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
16:01
AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI yayınlandı! MEB 2023/1. Dönem AÖL soruları ve cevapları sorgulama ekranı burada
AÖL sınav soruları ve cevapları PDF dosyası sistemde yerini aldı. 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2023/1. Dönem sınavları sonrası puan hesabı yapmak için bekleyen öğrenciler soru ve cevap kitapçığı için araştırmalara hız kazandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamasına göre bugün erişime açılacak AÖL soruları cevapları 2023 son dakika açıklandı. Peki; AÖL sınav soruları yayınlandı mı? MEB Açık lise 1. dönem cevap anahtarı nasıl sorgulanır? İşte AÖL cevap anahtarı görüntüleme ekranı!