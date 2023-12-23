Giriş Tarihi: 23.12.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 08:12

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2023-2024 || Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

2023-2024 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. AÖL 1. dönem sınavı birinci ve ikinci oturum 23 Aralık Cumartesi günü, üçüncü oturum ise 24 Aralık Pazar günü düzenlenecek. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 11 soru sorulacak ve 25 dakika süre verilecek. Ders geçme notu 45 olarak belirlenmiş olup bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılacak. Öğrencilerin dersi başarıyla geçmesi için en az 9 soruya doğru yanıt vermesi gerekecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, MEB ile 2023-2024 AÖL soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.