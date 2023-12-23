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Haberler Fotohaber AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2023-2024 || Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 23.12.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 08:12

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2023-2024 || Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

2023-2024 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. AÖL 1. dönem sınavı birinci ve ikinci oturum 23 Aralık Cumartesi günü, üçüncü oturum ise 24 Aralık Pazar günü düzenlenecek. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 11 soru sorulacak ve 25 dakika süre verilecek. Ders geçme notu 45 olarak belirlenmiş olup bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılacak. Öğrencilerin dersi başarıyla geçmesi için en az 9 soruya doğru yanıt vermesi gerekecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, MEB ile 2023-2024 AÖL soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2023-2024 || Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenen AÖL sınavlarının soruları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adreslerinden yayımlanacak. Üç oturumda yapılan Açık Lise sınavları sonrası öğrencilerin sık sık ziyaret etmeye başladığı www.meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr sitelerinde yoğunluk başladı. Peki, MEB ile 2023-2024 AÖL soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2023-2024 || Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları açıklanma tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu.

Kılavuza göre; yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 27 Aralık 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.

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AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

MEB kılavuzuna göre, AÖL 1. Dönem sınav sonuçları 24 Ocak 2024 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

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AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2023-2024 || Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023-2024 || AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu) 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem sınav tarihleri belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre 1. Dönem Açık Lise sınavları, 23-24 Aralık tarihlerinde yüz yüze düzenlenecek.

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA SORGULA 2023-2024 || Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan AÖL sınav tarihleri şu şekilde:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

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