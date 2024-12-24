Giriş Tarihi: 24.12.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
13:39
AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI: 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının geride kalmasının ardından adaylar doğru ve yanlışlarını görebilmek için cevap anahtarına odaklandı. 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen sınavın soru ve cevpları MEB resmi sitesinden ilan edilecek. Peki, 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, AÖL cevap anahtarı sorgulama!