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Haberler Fotohaber AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI: 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:39

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI: 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının geride kalmasının ardından adaylar doğru ve yanlışlarını görebilmek için cevap anahtarına odaklandı. 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen sınavın soru ve cevpları MEB resmi sitesinden ilan edilecek. Peki, 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, AÖL cevap anahtarı sorgulama!

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI: 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Adaylar, AÖL soru ve cevap anahtarı kitapçığı için ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. MEB takvimi ile 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlanma tarihi belli oldu. MEB duyurusuna göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları ttp://www.meb.gov.tr resmi sitesinden ilam edilecek. Peki, AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI: 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 25 Aralık 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

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AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI: 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

AÖL SORU VE CEVAP ANAHTARI KİTAPTIĞINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, AÖL soru ve cevap anahtarı kitapçığını https://www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden görüntüleyerek PDF'ini indirebilecek.

AÖL SORU VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI: 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Ocak 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI: 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  • Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
  • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
  • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
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