AÖL SORULARI ve CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI: 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Adaylar, AÖL soru ve cevap anahtarı kitapçığı için ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. MEB takvimi ile 1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlanma tarihi belli oldu. MEB duyurusuna göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları ttp://www.meb.gov.tr resmi sitesinden ilam edilecek. Peki, AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?