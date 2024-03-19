AÖL soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF görüntüleme (odsgm.gov.tr): AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı?

AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevapları odsgm.meb.gov.tr adresinde sorgulanmaya başladı. Hafta sonu yapılan açık lise sınavlarına katılım gösteren öğrenciler açık lise diploması için doğru ve yanlış kontrolleri yapmaya başladı. Peki, MEB ile 2023-2024 AÖL soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları sorgulama ekranı.