Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
11:36
AÖL soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF görüntüleme (odsgm.gov.tr): AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı?
2023-2024 Açık Lise sınavları geride kaldı. Binlerce öğrencinin katılımı ile yapılan AÖL 2. dönem sınavı birinci ve ikinci oturum 16 Mart Cumartesi günü, üçüncü oturum ise 17 Mart Pazar günü yapıldı. Öğrencilere her dersten 11 soru yöneltildi. Sınavda kendilerine yöneltilen soruların doğru yanıtlarını merak eden öğrenciler için AÖL soruları ve cevapları odsgm.meb.gov.tr adresinde olacak. Dersten geçebilmek için en az en az 45 puana ulaşması gereken öğrenciler doğru her bir soru için 5(beş) puan alacak. Peki AÖL 2. dönem soruları ve cevapları açıklandı mı? 2024 AÖL soru ve cevapları nasıl sorgulanır? İşte, AÖL cevap anahtarı sorgulama ekranı ve tarihi…