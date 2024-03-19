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Haberler Fotohaber AÖL soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF görüntüleme (odsgm.gov.tr): AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 11:36

AÖL soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF görüntüleme (odsgm.gov.tr): AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı?

2023-2024 Açık Lise sınavları geride kaldı. Binlerce öğrencinin katılımı ile yapılan AÖL 2. dönem sınavı birinci ve ikinci oturum 16 Mart Cumartesi günü, üçüncü oturum ise 17 Mart Pazar günü yapıldı. Öğrencilere her dersten 11 soru yöneltildi. Sınavda kendilerine yöneltilen soruların doğru yanıtlarını merak eden öğrenciler için AÖL soruları ve cevapları odsgm.meb.gov.tr adresinde olacak. Dersten geçebilmek için en az en az 45 puana ulaşması gereken öğrenciler doğru her bir soru için 5(beş) puan alacak. Peki AÖL 2. dönem soruları ve cevapları açıklandı mı? 2024 AÖL soru ve cevapları nasıl sorgulanır? İşte, AÖL cevap anahtarı sorgulama ekranı ve tarihi…

AÖL soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF görüntüleme odsgm.gov.tr: AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı?

AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevapları odsgm.meb.gov.tr adresinde sorgulanmaya başladı. Hafta sonu yapılan açık lise sınavlarına katılım gösteren öğrenciler açık lise diploması için doğru ve yanlış kontrolleri yapmaya başladı. Peki, MEB ile 2023-2024 AÖL soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları sorgulama ekranı.

AÖL soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF görüntüleme odsgm.gov.tr: AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI GERİDE KALDI!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL 2. dönem sınavları tamamlandı.

AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde binlerce öğrencinin katılımı ile yapıldı.

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapıldı.

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AÖL soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF görüntüleme odsgm.gov.tr: AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

Adaylar cevap anahtarı ekranında kendilerine sınavda yöneltilen soruların A, B, C, D şeklinde cevaplarını görüntüleyebilecek. Cevap anahtarına ve sorulara ilişkin itirazlar cevap anahtarı yayınlanmasının ardından en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde gerçekleştirilecek.

AÖL soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF görüntüleme odsgm.gov.tr: AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı?

AÖL CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI 2024

AÖL 2. dönem soruları ve cevap anahtarı internet üzerinden erişime açılacak. Sınava katılan adaylar meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden AÖL cevap anahtarına ulaşabilecek. AÖL soruları ve cevapları bilgisayar, tablet, telefon vb. araçlarla sorgulanabilecek. AÖL cevap anahtarı ekranında adaylar, soru numaralarına göre cevap anahtarına ayrıca ulaşabilirler.

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF görüntüleme odsgm.gov.tr: AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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